В Болгарии уже неделю протестуют из-за ареста оппозиционного мэра
- 16.07.2025, 5:53
Мэр Варны был задержан на прошлой неделе.
Арест мэра третьего по величине болгарского города Варна в среду вызвал новые протесты, участники которых называют обвинения в коррупции против чиновника политически мотивированными.
Об этом сообщает AFP.
Мэр Варны Благомир Коцев на прошлой неделе был задержан по обвинению в хищении средств для финансирования своей партии «Продолжаем изменения».
Коцев отрицает обвинения, а его сторонники обвиняют болгарские власти в манипулировании судебной системой с целью давления на политических оппонентов.
В среду тысячи людей вышли на демонстрацию перед зданием суда в Софии с плакатами «Закон не оружие!» Она была одной из серии акций, состоявшихся после ареста мэра Варны.
Группа Европейского парламента «Обновить Европу», к которой принадлежит партия Коцева, также призвала к его освобождению, назвав арест «политической репрессией» и осудив «прямое посягательство на европейские ценности».
Арест Коцева стал одним из многих за последние недели, которые всколыхнули партию «Продолжаем изменения», против членов которой возбудили уголовные дела по подозрению в коррупции.
На этом фоне бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил об отставке с поста сопредседателя партии.