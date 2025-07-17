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В Болгарии уже неделю протестуют из-за ареста оппозиционного мэра

  • 17.07.2025, 5:53
В Болгарии уже неделю протестуют из-за ареста оппозиционного мэра
иллюстративное фото

Мэр Варны был задержан на прошлой неделе.

Арест мэра третьего по величине болгарского города Варна в среду вызвал новые протесты, участники которых называют обвинения в коррупции против чиновника политически мотивированными.

Об этом сообщает AFP.

Мэр Варны Благомир Коцев на прошлой неделе был задержан по обвинению в хищении средств для финансирования своей партии «Продолжаем изменения».

Коцев отрицает обвинения, а его сторонники обвиняют болгарские власти в манипулировании судебной системой с целью давления на политических оппонентов.

В среду тысячи людей вышли на демонстрацию перед зданием суда в Софии с плакатами «Закон не оружие!» Она была одной из серии акций, состоявшихся после ареста мэра Варны.

Группа Европейского парламента «Обновить Европу», к которой принадлежит партия Коцева, также призвала к его освобождению, назвав арест «политической репрессией» и осудив «прямое посягательство на европейские ценности».

Арест Коцева стал одним из многих за последние недели, которые всколыхнули партию «Продолжаем изменения», против членов которой возбудили уголовные дела по подозрению в коррупции.

На этом фоне бывший премьер-министр Болгарии Кирилл Петков объявил об отставке с поста сопредседателя партии.

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