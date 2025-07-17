СМИ: Израиль пошел на уступки ради перемирия с ХАМАС 17.07.2025, 7:43

Мирная сделка по Сектору Газа может быть достигнута уже в ближайшие дни.

Мирная сделка по Сектору Газа может быть достигнута уже в ближайшие дни, поскольку Израиль прекратил настаивать на сохранении контроля над несколькими районами анклава.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По словам израильского чиновника, соглашение между Израилем и ХАМАС «скорее вероятно, чем нет».

Еще два источника, которые принимали участие в посреднических усилиях, сказали, что окно для достижения сделки в ближайшие дни открылось после того, как Израиль согласился значительно сократить свое военное присутствие в анклаве на время обсуждаемого 60-дневного перемирия.

«Я считаю, что соглашение достижимо. Это непросто. Переговоры с ХАМАС - дело непростое, и я не могу назвать точные сроки, но это вполне достижимо», - сказал израильский чиновник.

Его комментарии прозвучали с некоторым оптимизмом. В свою очередь президент США Дональд Трамп должен был принять в среду премьер-министра Катара, где ведутся переговоры, а также провести с ним ужин, чтобы продвинуться к сделке.

За несколько часов до ужина Трамп заявил в Белом доме: «У нас хорошие новости по Газе», при этом он не стал вдаваться в подробности.

Спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который тоже присутствовал на мероприятии в Белом доме, сообщил журналистам, что переговоры в Дохе идут успешно.

Тем временем два источника сообщили изданию, что Израиль согласился отказаться от своих более максималистских требований по поводу масштабов частичного вывода войск из Газы.

Они говорят, что именно благодаря давлению Уиткоффа новые карты, которые представил Израиль, больше не показывают присутствие ЦАХАЛа в «коридоре» Мораг, который разделяет города Рафах и Хан-Юнис на юге анклава.

Также Израиль согласился сократить масштабы своего присутствия в Рафахе, где по заявлению страны, она намерена создать противоречивый «гуманитарный город», куда будет переселено население Газы. Причем там ожидалась проверка при въезде и запрет выезжать.

Арабский дипломат заявил, что обновленное предложение Израиля о выводе войск из Газы, скорее всего, затруднит реализацию израильского плана «гуманитарного города».

По словам источника, который участвовал в переговорах, в настоящее время посредники встречаются с представителями ХАМАС в дохе для обзора последних израильских карт.

Как сообщается, они в целом соответствуют предыдущему требованию ХАМАС об отводе ЦАХАЛа на позиции, которые он занимал до того, как 2 марта начал рушиться предыдущий режим прекращения огня.

Тем временем ХАМАС дал понять, что готов пойти на компромисс вопросе о требовании Израиля взять на себя обязательство о постоянном прекращении огня в обмен на личные заверения Трампа в том, что перемирие будет действовать до тех пор, пока стороны не достигнут сделки.

Посредники полагают, что благодаря компромиссу со стороны ХАМАС по вопросу постоянного прекращения огня и компромиссу со стороны Израиля по вопросу масштабов вывода войск - наиболее сложные препятствия на переговорах в Дохе были преодолены.

Однако арабский дипломат заявил, что сторонам еще предстоит достичь соглашений о механизмах распределения гуманитарной помощи, а также о количестве и личностях палестинских заключенных, которые будут освобождены в течение двухмесячного перемирия в обмен на 10 живых израильских заложников и тела 18 убитых. В настоящее время ХАМАС удерживает 50 заложников, включая тела по как минимум 28 погибших, гибель которых подтверждена Армией обороны Израиля.

Другие мнения и с чем сталкивается Израиль

Ранее в среду начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир заявил, что переговоры находятся на «критическом этапе» и что если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение об освобождении заложников, тогда военные усилят и расширят наступление на ХАМАС.

«В ближайшие дни мы узнаем, есть ли сделка или нет», - сказал он войскам во время визита в Газу.

При этом Замир добавил, что ЦАХАЛ «войдет в дополнительные районы и продолжит операции, которые мы проводили до сих пор».

«(Израиль - ред.) не привязан к войне. Сама война - это не идеология, а инструмент. Возможны попытки, возможно, даже серьезные, со стороны различных сторон, добиться (дипломатического решения - ред). Мы еще не достигли цели, это немного преждевременно, но такие попытки могут быть предприняты», - продолжил израильский чиновник.

Он также сказал, что Израиль по прежнему привержен прекращению контроля ХАМАС над Газой и освобождению оставшихся заложников.

При этом добавил, что в кабинете безопасности Израиля сохраняется разногласия относительно уступок, на которые следует пойти на переговорах в Дохе.

«Некоторые члены кабинета министров заявили, что не следует отступать с территории, которую мы захватили в ходе операции «Колесницы Гидеона». Я сказал им: «Тогда скажите, что вы не хотите сделки», - сообщил чиновник.

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