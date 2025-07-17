«Этот маховик добьет медведя»
- 17.07.2025, 7:54
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«Черный лебедь» для России уже в пути.
В свое время Советский Союз распался из-за падения цены на нефть и гонки вооружений. Нет смысла даже сравнивать финансовые возможности России и Запада, поэтому в гонке вооружений очевидно, кто победит, высказал свою точку зрения военный эксперт Петр Черник.
Эксперт подчеркнул, что к падению путинской России, скорее всего, приведет именно гонка вооружений, а не только падение цены на нефть, как это было с Советским Союзом.
Мнение Петра Черника можно узнать из его интервью для канала «Армія TV» на YouTube.
Военный эксперт наглядно показал слабость России на фоне коллективного Запада: «Где тут тот момент, который будет иметь исторический аспект в части гонки вооружений? Немного возвращаемся в прошлое. Советский Союз потерпел глобальный крах при двух обстоятельствах. Мы тысячу раз разбирали энергоносители (низкая цена на нефть), но мы ни разу не разбирали и сейчас впервые разберем гонку вооружений. Советский Союз почти 15% своего ВВП тратил на эту гонку вооружений при том, что это была большая мощность, 250 млн населения, второе сверхгосударство и не выдержало этой гонки вооружений».
Петр Черник выразил мнение по поводу того, что приведет к краху России: «Как при таких больших маховиках Россия со своим ВВП в 2,5 трлн долларов выдержит конкуренцию с монстром (совокупно США и Европа ВВП 50 трлн долларов)? Путин в свое время отрефлексировал, что крах Советского Союза — это геополитическая катастрофа исторического порядка, и мы потеряли 49% своей тяжелой промышленности. Теперь, когда они своего почти ничего не вырабатывают, то как эту конкуренцию выдерживать? Вот исторический аспект, который подтверждает, что этот маховик рано или поздно добьет медведя».