Bloomberg: Британия и Германия подпишут крупнейший договор со времен Второй мировой 17.07.2025, 8:00

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Сегодня в Лондоне.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц 17 июля в Лондоне планируют подписать новый договор, который включает обязательство оказывать друг другу помощь в случае вооруженного нападения, а также совместное противодействие другим потенциальным угрозам, пишет Bloomberg. Это будет крупнейший договор между Великобританией и Германией со времени окончания Второй мировой войны в 1945 году, отмечает Politico.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, обязательство о взаимной обороне является реакцией как на растущую агрессию России, так и на растущую обеспокоенность европейских союзников по поводу приверженности США НАТО при президенте Трампе.

В то же время, это не должно подменять принцип коллективной обороны, лежащий в основе основополагающего договора НАТО, известный как статья 5, добавил он.

Как отмечает Bloomberg, для Германии элемент обороны особенно важен, поскольку Великобритания, наряду с Францией, является одной из двух ядерных держав Европы, в то время как Германия не обладает собственными ядерными боеголовками. В то же время, по словам немецкого чиновника, атомное оружие в новом договоре прямо не упоминается.

Согласно заявлению офиса Стармера, Стармер и Мерц также обязуются создать в течение следующего десятилетия новую ракетную систему большой дальности — систему Deep Precision Strike.

«Дальность ее действия составит более 2000 километров (1240 миль), что будет способствовать развитию оборонного сектора Великобритании и Европы за счет значительных промышленных инвестиций», - пишет издание.

Договор также содержит меры, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции, что является частью усилий по минимизации негативных последствий Brexit. Ожидается, что наряду с пактом Германия возьмет на себя обязательство сделать незаконным содействие нелегальной миграции в Великобританию, причем соответствующее изменение в законодательстве будет принято до конца года.

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