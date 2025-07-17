«Стоит взять на заметку»: Кит Келлог похвалил украинские дроны 17.07.2025, 8:25

Оборонной промышленности США есть чему поучиться.

Спецпосланник президента США Кит Келлог, находящийся с официальным визитом в Украине, побывал на оборонных предприятиях, где разрабатываются украинские дроны. В соцсети X он похвалил производство беспилотников в Украине.

«Лично увидел, как создаются и совершенствуются украинские беспилотники. Удивительные инновации, особенно в сфере дронов. В этой новой эре войны они — лидеры. Их скорость инноваций и способность к повторному использованию впечатляют. Нашей оборонной промышленности стоит взять это на заметку и адаптироваться», — написал Келлог.

Что известно про украинские дальнобойные дроны

Обычно дальнобойные БПЛА делят на три категории. Первые имеют дальность применения до 500 км, затем — 500−1000 км, и наиболее дальнобойные — более 1000 км.

Именно в двух последних категориях украинские частные и государственные производители достигли наибольшего прогресса в последнее время, писала Би-би-си.

Наиболее известным образцом такого типа аппаратов, которые уже были применены в боевых условиях, считается беспилотник UJ-26 «Бобер». Летом и осенью прошлого года эти дроны несколько раз прилетали в Москву и, в частности, повредили небоскребы бизнес-центра «Москва-Сити».

Еще одна версия — беспилотный авиакомплекс Е-300 Enterprise, который в ноябре 2022 года был принят в эксплуатацию Вооруженными силами Украины.

Он, по сути, представляет собой переработанный легкомоторный самолет, в который установили автопилот, боевую часть и дополнительные баки с горючим. Заявленная дальность его полета с двумя полными баками — 3000 км.

Однако наиболее массово Украина с начала года использует другой беспилотник. Это именно его меткие удары, по оценкам британской разведки, уже вывели из строя 10% нефтеперерабатывающих мощностей России. Речь идет о беспилотном летательном аппарате под названием «Лютый». Украинские власти его не показывают, не раскрывают его характеристик и даже не говорят, кто его производит. Но этот дальнобойный беспилотник уже стал головной болью для России из-за регулярных и точных атак на нефтеперерабатывающие заводы.

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