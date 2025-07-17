закрыть
17 июля 2025, четверг, 11:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Telegraph: Два человека сыграли ключевую роль в смене отношения Трампа к России

14
  • 17.07.2025, 8:42
  • 14,994
The Telegraph: Два человека сыграли ключевую роль в смене отношения Трампа к России
Дональд Трамп
Фото: Getty Images

Они убедили президента США отказаться от «бархатной перчатки».

Резкий разворот позиции президента США Дональда Трампа в отношении России во многом объясняется его растущим недовольством непримиримой тактикой Владимира Путина. Однако это также было результатом многомесячных усилий «ястребов»-республиканцев, которые все это время пытались подтолкнуть Трампа к более жесткому отношению к Москве.

По данным источников The Telegraph, центральную роль в этих усилиях сыграли посланник США в Украине Кит Келлог и госсекретарь Марко Рубио.

Несмотря на то что Кит Келлог продолжал выступать посредником в отношениях с Украиной, в феврале он был отстранен от прямых переговоров между официальными лицами США и Москвой в пользу Стива Виткоффа, миллиардера, не имеющего опыта дипломатической работы.

Сам Виткофф четыре раза лично встречался с Путиным – и это несмотря на то, что в интервью с Таккером Карлсоном не смог вспомнить названия украинских территорий, по поводу которых вел переговоры, напоминает The Telegraph.

Однако в последние недели ситуация начала меняться, и, как сообщил The Telegraph помощник конгрессмена, Келлог «в последнее время находится на подъеме»:

«Дипломатический источник добавил, что генерал Келлог «в последние несколько недель взял на себя более важную роль», в то время как Виткофф был поглощен переговорами с Ираном по ядерной программе».

Другим главным двигателем решения Трампа отказаться от «бархатной перчатки» в отношении России считается госсекретарь Марко Рубио.

The Telegraph отмечает, что с момента вступления в должность Рубио, давний сторонник жесткой внешней политики, который когда-то называл Путина «гангстером», «бандитом» и «военным преступником», взял более примирительный тон по отношению к Москве.

При этом, по словам одного из источников издания в Конгрессе, близкие отношения Рубио с Трампом позволили ему вмешаться, когда Путин в последние недели усилил свои атаки по Украине.

«Многие из нас верили, что россияне все испортят. [Наша тактика заключалась в том, чтобы] уйти с дороги и позволить россиянам напомнить нам, почему это происходит. Они всегда заходят слишком далеко», — сказал помощник конгрессмена.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук