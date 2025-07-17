Литва вручила Беларуси ноту протеста 3 17.07.2025, 8:49

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Из-за дрона «Гербера».

Министерство иностранных дели Литвы 17 июля передало Беларуси ноту протеста в связи с дроном «Гербера», который залетел на территорию страны. Об этом литовское внешнеполитическое ведомство сообщило на своей странице в Facebook.

«Сегодня МИД Литвы вызвал ВРИО посла Беларуси и передал ему ноту протеста, в которой высказан протест в связи с тем, что на территорию Литвы 10 июля нелегально залетел дрон «Гербера». Дрон упал на территории Литвы, примерно в километре от границы. МИД Литвы требует, чтобы Беларусь как можно скорее дала объяснения в связи с этим инцидентом и приняла меры, чтобы подобное не повторилось», — написала пресс-служба МИД Литвы в Facebook.

По словам главы МИД Кястутиса Будриса, то, что в Литву залетают военные дроны — ответственность допускающей это Беларуси. Министр назвал появление «Герберы» в Литве «серьезным нарушением», у Литвы не было возможности быстро идентифицировать объект, поэтому пришлось поднимать воздушную полицию, пишет Delfi.

«Вероятно, что так и было (дрон использовали на поле боя в Украине), ведется расследование. Конечно, есть службы, которые собирают и оценивают эту информацию, устанавливают всю картину — да, вероятно, этот инцидент связан с Украиной, один из дронов, использовавшихся в группе, залетел в Литву. Но есть один момент, на этот раз дело имели с муляжом, в следующий раз уже может быть не муляж», — сказал Будрис, заметив, что Литва должна укреплять оборону воздушного пространства.

Напомним, что инцидент произошел 10 июля. Первоначально официальные лица подозревали, что воздушное пространство Литвы пересек беспилотник «Шахед», который Россия использует в войне против Украины. Позже пограничная служба сообщила, что, по предварительным данным, прилетевший со стороны Беларуси и упавший на землю беспилотник по форме напоминает самодельный самолет. Объект упал в районе закрытого пограничного пункта пропуска «Шумск», примерно в километре от границы с Беларусью.

По предварительным данным, он изготовлен из фанеры и пенопласта и, вероятно, не нес никакого груза. Объект не представляет угрозы.

Позже министр обороны Довиле Шакалене заявила, что в Литву из Беларуси залетел российский беспилотный летательный аппарат «Гербера» и разбился примерно в километре от границы.

«Мы можем подтвердить, что это «Гербера», в данном случае использование такого дрона может быть различным. Мы сейчас выясняем, с какой целью это было сделано», — заявила министр в интервью радиостанции LRT.

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