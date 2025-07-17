Тень Германа 2 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.07.2025, 8:59

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Встает перед глазами бледный трибунальный призрак.

Видимо, создание европейского трибунала с целью судить поджигателей войн, не выходит из головы заинтересованных лиц «российской верхушки». Только прикорнут мозги отдохнуть от ракетно-штурмовых ударов, тотчас по черепушке «тук-тук», и встает перед глазами он – бледный трибунальный призрак. Сон? Наваждение? Пророчество?

Сегодня Сергей Шойгу, один из главных авторов 24 февраля, публично излагал свое мнение о европейском трибунале, назвав его «нелепым» и почему-то «кощунственным». В чем дело? Что за святыни успел опоганить еще толком не созданный трибунал? «Священное право» диктаторов убивать? Непонятно.

Зарубежными, в первую очередь западными, экспертами в области международного права уже высказаны большие сомнения в легитимности и эффективности спецтрибунала, который не имеет права кого-либо задерживать или осуждать,

- говорит Шойгу.

Что же это выходит, Сергей? На европейских и прочих поджигателей войны вообще не должно быть никакой управы? Какое ваше мнение? Допустим, что европейский трибунал не нужен, а какой тогда? Вы бы какой предпочли? Что предлагаете? Обратимся к истории, которая, как писал Николай Карамзин, для народов есть «зерцало их бытия и деятельности: скрижаль откровений и правил; завет предков к потомству» (да подтвердит сие «прореха на человечестве» Мединский).

Возьмем, к примеру, Нюрнбергский трибунал. Нам МИД России и прочие из той же обоймы много лет говорили о важности решений трибунала. Ведь осудили негодяев и правильно сделали. Хотя, согласитесь, Сергей, когда немецкий нацлидер радостно присоединял Австрию, защищал немцев в Судетах, захватив Чехословакию, начал «спецоперацию» против Польши, Англии, Франции и Советского Союза, Нюрнбергского трибунала и близко не было. Да и когда устраивал репрессии в своей стране, принимал «законы», не думали те, кто эти «законы» принимал, исполнял, приветствовал, что придет расплата. Но вот потом образовался трибунал и вынес решения.

Конечно, не все подсудимые в Нюрнберге тот трибунал принимали. Геринг, например, называл Нюрнбергский трибунал «судилищем» и «дешевым спектаклем». Герман говорил, что не признает его решений.

Но это ничего страшного, что негодяи не признают суда над ними – они вообще правового суда не признают, живут по правилам банды.

Обвинитель от Советского Союза Руденко говорил в Нюрнберге:

«Впервые перед судом предстали преступники, завладевшие целым государством и самое государство сделавшие орудием своих чудовищных преступлений».

Тень Германа, вероятно, с этим до сих пор не согласна. Если придет к вам во сне, дружески присядет на кровать и начнет ободрять, не верьте ей, Сергей.

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