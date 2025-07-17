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В Барановичах молния пополам расколола дерево во дворе многоэтажки

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  • 17.07.2025, 9:30
  • 2,640
В Барановичах молния пополам расколола дерево во дворе многоэтажки

Видеофакт.

В Барановичах молния расколола дерево во дворе многоэтажки, пишет местная газета «Наш край».

Днем 16 июля на райцентр обрушились гроза и сильный ливень. Помимо затопленных улиц и дворов, непогода удивила и не совсем обычными последствиями — в одном из дворов города молния расколола пополам дерево.

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