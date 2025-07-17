В Барановичах молния пополам расколола дерево во дворе многоэтажки 1 17.07.2025, 9:30

2,640

Видеофакт.

В Барановичах молния расколола дерево во дворе многоэтажки, пишет местная газета «Наш край».

Днем 16 июля на райцентр обрушились гроза и сильный ливень. Помимо затопленных улиц и дворов, непогода удивила и не совсем обычными последствиями — в одном из дворов города молния расколола пополам дерево.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com