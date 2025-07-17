Боец ГУР самостоятельно сдержал штурм пяти оккупантов на Купянском направлении 2 17.07.2025, 9:54

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Россияне применяли запрещенный ядовитый газ, минометы и FPV-дроны.

На Купянском направлении боец спецподразделения ГУР самостоятельно сдержал штурм российских сил, которые численно превосходили его. Российские оккупанты применяли запрещенный ядовитый газ, минометы и FPV-дроны.

Об этом сообщает Telegram-канал Главного управления разведки МО Украины.

Во время боевых действий на Купянском направлении боец спецподразделения ГУР МО Украины «Братство» самостоятельно сдержал штурм сил пяти оккупантов.

В ответ на эффективное сопротивление украинского воина оккупанты прибегли к запрещенным методам ведения войны — применили ядовитый газ. Более того, после этого позицию накрыли плотным минометным огнем и атаками FPV-дронов.

«Боец получил множественные осколочные ранения и отравление неизвестным веществом, что повлекло периодическую потерю сознания. Дальнейшее удержание позиции в таких условиях стало невозможным», — отметили в ГУР.

Командование приняло единственное возможное решение — эвакуировать бойца. Несмотря на активную работу вражеских FPV-дронов, группа эвакуации смогла прорваться к раненому, вынести его из-под огня и доставить в стабилизационный пункт.

«Благодаря слаженным действиям и высокому профессионализму спецназовцев позицию удалось не только удержать, но и отбросить противника от нее», — говорится в сообщении.

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