«Трамп станет могильщиком Кремля» 5 17.07.2025, 9:50

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Озвучен прогноз распада России.

Политический эксперт Тарас Загородний прокомментировал отношения Соединенных Штатов и России, а также вероятность распада страны-агрессора.

«Англосаксам всегда нравилась Россия как очень удобная страна, которая не может с ними конкурировать и создает спрос на безопасность США. Подобной позиции ранее придерживались, в том числе, Обама и Байден», - подчеркнул он в интервью «Главреду».

По мнению эксперта, за последнее время в этом отношении практически ничего не поменялось.

«Однако, что интересно, именно Трамп, скорее всего, и будет могильщиком России. Потому что в рамках его политического курса у США и России фундаментальный и кардинальный конфликт по нефти и газу, который разрешить никак нельзя», - считает он.

Аналитик убежден в том, что настоящие проблемы у России с экономикой начались еще при первой каденции Дональда Трампа.

«И реализация курса Трампа (по отношению к РФ, - ред.) продолжается. Боятся ли американцы распада России? Да, боятся. Трампа этого опасается, но у него, как раз таки из-за конфликта по нефти и газу, возникает дилемма: либо дать заработать пацанам с Техаса, которые являются его спонсорами, либо спасать Россию. А ведь пацаны с Техаса близко и легко могут с Трампа спросить. Трамп и так мочит Россию, но американцы понимают, что, если нажмут еще сильнее, могут передавить, и потом бегай и ищи, у кого оказалось ядерное или химическое оружие», - говорит он.

Собеседник добавил, что если США решат, что РФ в нынешнем виде им больше не нужна, то Китай поддержит Вашингтон.

«Но Трамп как раз таки и добивает Россию, потому что другого выхода нет. Экономический кризис, который Трамп провоцирует по всему миру, все равно будет бить по России, поскольку цена на нефть упадет», - резюмировал Загородний.

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