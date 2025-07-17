В Минске выставили на продажу квартиру дороже 3 млн долларов 5 17.07.2025, 9:59

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Как выглядит и где расположено элитное жилье?

В центральной части Минска продают элитные апартаменты площадью 282,7 м². Интерьер напоминает обустройство старинных дворцов: лепнина ручной работы, мрамор, антикварные детали, авторская мебель. Но цена недвижимости кусается, пишет realt.by.

Квартира находится на шестом этаже восьмиэтажного клубного дома 2016 года на улице Киселева. Дом имеет охраняемую территорию, подземный и придомовой паркинг.

Стоимость жилья 9 035 970 рублей, или почти 3,08 млн долларов.

В квартире три комнаты. Но пространство разделено на зоны: включает просторный холл, гостиную, совмещенную со столовой зоной, отдельную кухню с техникой Gaggenau и Miele, основную и гостевую спальни с собственными санузлами и гардеробными, кабинет, постирочную с зоной для персонала и технические помещения.

В отделке использовали натуральный мрамор, паркет, материалы премиальных европейских брендов. Интерьер выполнен в неоклассическом стиле с элементами ренессансной и барочной декоративности, установлена мебель и декор от итальянских и португальских производителей.

Жилье расположено в историческом центре города — рядом площадь Победы, набережная Свислочи. В шаговой доступности — образовательные учреждения, медицинские клиники, бутики и рестораны.

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