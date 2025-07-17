В Москве впервые за 10 лет отменили главную выставку российского оружия 3 17.07.2025, 10:05

2,962

Что происходит?

Руководство страны-агрессора России решило отказаться от проведения главной выставки российского оружия – так называемого XI военно-технического форума «Армия». Хотя официального сообщения об этом не было, анонс мероприятия убрали со всех афиш, пишет «Обозреватель».

Несколько российских провластных изданий сообщили об отмене мероприятия, ссылаясь на свои источники, но не раскрывая причин этого. В свою очередь эксперты оппозиционного издания The Moscow Times предположили, что выставку отменили на фоне обвала экспорта российского оружия.

Выставка должна была состояться с 11 по 14 августа 2025 года в Москве, в парке «Патриот». Это главная выставка министерства обороны РФ, которая проводится ежегодно с 2015 года и позиционируется как «площадка для демонстрации передовых идей и разработок» российского военно-промышленного комплекса.

Хотя до сих пор мероприятие не отменяли ни разу, в 2024-м его программу сократили до трех дней и убрали свободное посещение. В этом году форум также должен был проходить в режиме «только для специалистов».

«Главную выставку минобороны отменили на фоне обвала экспорта российского оружия. Всего за последние пять лет поставки российского оружия за границу упали на 64%, а доля страны на глобальном оружейном рынке уменьшилась до 7,8%», – пишет The Moscow Times.

Издание также напоминает, что в 2023 году в РФ впервые за 30 лет отменили международный авиационно-космический салон «МАКС», причем его обещали провести в 2024 году, а затем перенесли на 2025-й, но он так и не состоялся.

Напомним: по последним данным Генштаба ВСУ, только накануне украинские воины уничтожили три российских танка (всего ликвидировано 11 025 единиц), две ББМ (22 995), 49 артиллерийских систем (30 395), два средства ПВО (1 196), 284 БпЛА оперативно-тактического уровня (46 164) и 82 единицы автомобильной техники (55 229). Временно неизменным осталось общее количество уничтоженных российских РСЗО (1440), самолетов (421), вертолетов (340), крылатых ракет (3 491), кораблей/катеров (28), подводных лодок (1), спецтехники (3932).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com