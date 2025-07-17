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На детской площадке под Минском обнаружили волка

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  • 17.07.2025, 10:09
  • 2,784
На детской площадке под Минском обнаружили волка
иллюстративное фото

Животное было бешеным.

Пойманное в Сенице животное оказалось волком. В милиции рассказали подробности

Животное находилось в Сенице возле детской площадки.

17 июля около 01:00 поступило сообщение, что хищника заметили на детской площадке в одном из дворов по улице Васильковой.

Наряд, выехавший на сигнал в составе участкового инспектора и милиционера-водителя, застал животное на указанном месте. Волк повел себя агрессивно и начал бросаться на сотрудников милиции.

По всем внешним признакам было видно, что у животного бешенство, милиционеры застрелили его.

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