СМИ: Экс-министра обороны Украины могут не назначить послом в США

СМИ: Экс-министра обороны Украины могут не назначить послом в США3
- 17.07.2025, 10:17
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У Умерова будет другая задача.
По состоянию на утро 17 июля наиболее вероятным кандидатом на пост посла Украины в США является и.о. министра юстиции Ольга Стефанишина. В Киеве ждут предварительной реакции на ее кандидатуру со стороны американской стороны.
Об этом сообщают информированные источники РБК-Украина.
Согласно данным источника, и.о. главы Министерства обороны Рустем Умеров, которого ранее называли главным претендентом на должность посла Украины в США, может сфокусироваться именно на роли переговорщика, поскольку он остается главой переговорной группы с россиянами в рамках стамбульского формата.
Отдельно стоит добавить, что, вероятно, в целом назначение нового посла Украины в США потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур. Между тем Стефанишина в своей Facebook-странице отметила, что следующие несколько месяцев «посвятит больше времени родным».
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новым послом в США вместо действующей Оксаны Маркаровой могут назначить министра обороны Рустема Умерова. Это повлечет за собой серьезные перестановки в Кабмине.