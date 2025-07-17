Ермак: Трамп может завершить войну в Украине до конца года 3 17.07.2025, 10:21

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Андрей Ермак

План президента США сработает.

Американский президент Дональд Трамп может завершить войну в Украине до конца 2025 года.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, сообщает The Times.

В интервью подкасту The Times «The General and The Journalist» Ермак сказал, что только экономические проблемы могут по-настоящему надавить на российского диктатора Владимира Путина и заставить его осознать, что продолжение этой войны ему обходится слишком дорого.

По мнению Ермака, Трамп действительно может завершить войну в Украине «до конца этого года», если выполнит свою угрозу ввести значительные новые санкции против любого, кто покупает российскую нефть и газ.

По словам советника украинского президента Владимира Зеленского, угроза вторичных санкций сработает, поскольку она также будет давить на Китай и Индию - двух крупнейших импортеров ископаемого топлива в России - чтобы они настаивали на сделке, чтобы избежать собственных новых торговых войн с Белым домом.

«Эти новые санкции со стороны Соединенных Штатов настолько важны, потому что, к сожалению, весь этот год цена на нефть давала ему возможность финансировать свою военную машину», - отметил Ермак.

Заметим, что сейчас, согласно плану Трампа, если за 50 дней не будет заключен мир в Украине, то пошлины в размере 100 процентов будут взиматься с товаров, импортируемых в США из любой страны, которая импортирует любые товары из России.

«Они (санкции, ред.) создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, которые покупают российскую нефть, также будут давить на него», - подытожил Ермак.

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