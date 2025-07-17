Минчан дважды залило из-за плохой ливневки 17.07.2025, 10:20

Квартира расположена на последнем этаже дома.

Жилье семейной пары из Минска дважды затопило, причем не из-за соседей. Они пожаловались властям.

Минчане проживают в доме на улице Семеняко во Фрунзенском районе. За последний год их квартиру заливало дважды, причем последний раз совсем недавно – 5 июля.

И дело не в соседях: супруги живут на последнем этаже. Виновата неудачно сделанная система ливневой канализации, отводящая дождевую воду с крыши дома.

«На техническом этаже установлена пластиковая заглушка, которая крепится на резьбе. Но сильного напора воды она не выдерживает и срывается. В результате вода попадает на техэтаж, а оттуда – прямиком в нашу квартиру», – объяснил супруг.

В итоге белорусы не могут даже начать ремонт, потому что боятся следующего потопа.

Власти были в курсе проблемы и действительно фиксировали отходящую заглушку. Однако полностью решить вопрос не получится.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com