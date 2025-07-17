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Минчан дважды залило из-за плохой ливневки

  • 17.07.2025, 10:20
Минчан дважды залило из-за плохой ливневки

Квартира расположена на последнем этаже дома.

Жилье семейной пары из Минска дважды затопило, причем не из-за соседей. Они пожаловались властям.

Минчане проживают в доме на улице Семеняко во Фрунзенском районе. За последний год их квартиру заливало дважды, причем последний раз совсем недавно – 5 июля.

И дело не в соседях: супруги живут на последнем этаже. Виновата неудачно сделанная система ливневой канализации, отводящая дождевую воду с крыши дома.

«На техническом этаже установлена пластиковая заглушка, которая крепится на резьбе. Но сильного напора воды она не выдерживает и срывается. В результате вода попадает на техэтаж, а оттуда – прямиком в нашу квартиру», – объяснил супруг.

В итоге белорусы не могут даже начать ремонт, потому что боятся следующего потопа.

Власти были в курсе проблемы и действительно фиксировали отходящую заглушку. Однако полностью решить вопрос не получится.

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