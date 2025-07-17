«Си устроит Путину «рюриков» для восстановления целостности КНР» 3 Александр Кирш

17.07.2025, 10:27

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Сейчас удобное для исторической справедливости время.

О том, что должно звучать из каждого утюга в Вашингтоне, я уже писал в материале о подогреве Трампа - тот должен с этим засыпать и просыпаться.

А вот из каждого утюга в Пекине до Главного китайца должно доноситься иное.

В мордоре любят поговорить о Рюриках - так вот, свои «рюрики» есть и в Китае - нам только надо о них китайцам постоянно напоминать.

В 1858-1860 годах Россия, пользуясь тяжелым положением Китая, навязала ему последовательно 3 договора - Айгунский, Тяньцзинский и Пекинский, по которым Китай потерял более полутора миллионов квадратных километров исконных китайских территорий.

С тех пор Китай претендует, хотя и почему-то тихо, на временно российские Республику Тыва, Республику Бурятия, Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую АО, юг Хабаровского края и Приморский край.

Китайские территориальные претензии к мордору иногда поддерживает Запад - например, Ангела Меркель в 2014 году подарила Си Цзиньпину немецкую карту 1735 года, согласно которой все это тогда было в Китае, то есть намек сделала весьма откровенный.

Так вот, повторю недавно сказанное: сейчас было бы очень уместным, если бы аналогичные намеки, беря пример с немецкой ведьмы, регулярно делала Украина - но именно намеки, ибо вообще мы, конечно, за территориальную целостность стран согласно общепризнанным границам.

Намекать надо постоянно и настойчиво, чтобы Си было стыдно перед китайцами [и некоторыми почтенными старцами, которым он подотчетен] за свою нерешительность в такое уникально удобное для восстановления исторической справедливости время.

Трамп дал 50 дней Путину, а не украинцам, так что надо не ждать, когда он по их истечении объявит о следующих 50 днях, а уже сейчас действовать.

Может Буданов добираться до сибирских аэродромов - доберется и до пекинских [и вашингтонских] утюгов, чтобы вещали то, что нам нужно.

КНР в состоянии - лишь бы там только захотели! - устроить мордору таких «рюриков», что России станет уже не до Украины.

Александр Кирш, «Обозреватель»

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