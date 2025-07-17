Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип

17.07.2025, 10:41

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Все тревожней и короче сообщения в чатах.

Это какой уголок планеты?.. Движется камера, открывая обозримое пространство. Только деревья и темная вода. Больше света, больше солнца. Обзор все лучше, загадок все меньше. Нет, это точно не Папуа – Новая Гвинея, где затопленный лес может внезапно расступиться и плавучее средство, с которого ведется съемка, внезапно выйдет на простор безбрежного озера. И можно плыть, неведомо куда, если только рядом с шустрой долбленкой не вынырнет вдруг свирепый крокодил.

Нет, это все-таки не тропические джунгли, а более высокие широты. Вот уже и сосны, отраженные в разливе, расступаются перед вездеходом, с которого ведется съемка. Он неторопливо и уверенно выплывает из лесного сумрака на освещенную июльским солнцем опушку. И открывается перед ним безоглядная, водой и солнцем залитая даль. Но это необозримое пространство, плывущее навстречу вездеходу, ничуть не взволновало двух мужиков, сидящих на броне спиной к камере. Белые буквы на их синей робе складываются в суровые слова: «МЧС России».

Да, это Россия. Точнее, Забайкалье. Окрестности города Чита. Одна из ее важнейших служб спешит на помощь к людям, попавшим внезапно в беду. Как всегда это бывает, случился вдруг потоп. Речка Читинка взбеленилась и вышла из берегов. Затопила дома и дворы, которые поближе к берегам коварного потока. Подтопила мост, и он, распластавшись по поверхности воды, уже уверенно имитирует понтонный. А еще эта речка прорвала дамбу и затопила дачные кооперативы и садовые товарищества «Здоровье», «Заря», «Строитель» и прочие подобные места. Словом, катастрофа. А что же все-таки за кадром? Да ничего особенного. Просто где-то дождик прошел.

Только для паники никаких оснований нет. Служба, которая всегда на страже, уже спешит на помощь. Не зря же упрямый вездеход пробивался так упорно сквозь затопленный лес. Вот он уже в дачном поселке. Плывет вдоль какого-то бесконечного забора. У закрытых наглухо ворот спасателей поджидает молодая женщина. Подобрав подол, она взбирается с помощью спасателей на борт. И дальше, дальше. На помощь тем, кто ждет.

Проплывают мимо строения. И снова заборы. Подбирают какого-то очень старого дедушку и еще собаку с оборванным поводком. Вроде бы не густо. МЧС пробился в зону бедствия, но почему же так скромен результат этого прорыва. Но чему тут удивляться? Люди же не впервые попадают в такую переделку. Сбежали из этих мест еще при первых слухах о прорыве дамбы. Знают, что это такое – внезапный прорыв. Кто не помнит 2018 год, когда эта же коварная Читинка подтопила в городе более 500 домов.

Все тревожней и короче сообщения в чатах. Вода бурлит у Биофабрики. Читинка подпирает мост на Пожарке. Гребень волны спускается в кооперативы ниже по течению. Уровень воды 343сантиметра. Критический по данным Гидрометцентра – 330. Под угрозой микрорайон Каштак. Вода прибывает. Губернатор края уже собирает совещание. Прямо перед телекамерами – от народа нечего скрывать. Прорыв дамбы – это всерьез. И он бросает в сердцах: Шишкино-Остров мы не успели защитить... Какое свирепое лето, однако.

Мало одной войны, так еще и эта взбесившаяся речка в стратегическом тылу – сущий потоп! Конечно, уже создан оперативный штаб. На важнейших участках работают 44 специалиста и 19 единиц техники. Появились первые кадры, снятые по горячим следам. Самосвал с грузом песка и щебня сбросил все это сокровище в кипящую пучину. Грохот впечатляющий, но итог – увы… И следует под этот строительный грохот гневная, но мобилизующая речь губернатора. Невозможно не привести хотя бы малый ее фрагмент. Возможно, местные блогеры могли допустить какую-то неточность, что-то не так расслышать второпях, но общий пафос впечатляет. Все для истории, все на века.

«Я лично проводил комиссию несколько раз и задавал вопросы, точно ли, когда мы не успевали. Но мы считали, несколько часов буквально надо было, время есть, машины привезли, дамбы непрерывно отсыпались, и вода пришла на 12 часов раньше, незавершенная дамба не помогла». Вот и весь вопрос с этим потопом, вся его суть. Вода пришла раньше, чем ожидали. Конечно, тут начальство ни в чем не виновато, кто бы сомневался.

Так что же делать в такой ситуации простому потерпевшему? Да ничего особенного. Набраться сил и ждать, когда приедет тот, на кого возлагали все надежды. Он приедет непременно и все решит. Всех рассудит. Всем поможет. Вот только сейчас он никак не может. Очень занят. У него у самого потоп. Московскую кольцевую местами затопило. А потом вообще буря на столицу налетела. Молнии по офисам начали стегать. Метро местами подтопило. В России так всегда. Должно быть, снова где-то дождик пошел.

А самое главное – Трамп на горизонте. Почти неузнаваем. Бросает обидные реплики. Требует войну закончить, когда ему кремлевские открытым текстом говорят, что эту войну они еще и не начинали. Многие в подобной ситуации прислушались бы – это же им так Путин приказал, тот самый. А Трамп как будто и не слышит. Переговоры об окончании войны – и точка. И никаких вариантов. Вроде как бы испытательный срок назначил – 50 дней. Ладно, пройдут и эти дни, а дальше, дальше что?..

А ничего. До осени еще далеко. И где-то снова дождик идет. А это значит, что в России какая-нибудь речушка выйдет из берегов или вообще прорвет дамбу. Спасаться надо, кто как может. И терпеливо ждать, когда приедет Путин. А не приедет – тоже не беда.

Это значит, что где-то у него все еще идет война.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

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