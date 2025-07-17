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Из-за ливня в Минске общественный транспорт не ходил почти час

  • 17.07.2025, 10:44
  • 1,730
Из-за ливня в Минске общественный транспорт не ходил почти час

Были подтоплены четыре участка дорог.

Из-за подтоплений в Минске после ливня 16 июля зафиксированы четыре случая остановки движения (до 57 минут) общественного транспорта. Об этом пишет БелТА.

Как отметили в МЧС, 16 июля выпало до 12 мм осадков при среднемесячной норме 98 мм, были подтоплены четыре участка дорог.

В Минском районе возле ТЦ «Экспобел» дождь размыл грунт, из-за чего обрушилась часть асфальта на автостоянке. Спасатели все восстановили, пострадавших нет.

В Барановичах центральная часть города оказалась в эпицентре сильного ливня. После непогоды оказался подтоплен Центральный рынок на улице Чернышевского. Спасатели также выезжали на откачку воды из подтопленного жилого дома в Минском районе.

Белгидромет и МЧС также предупреждают, что 17 июля по всей стране ожидаются грозы, при грозах местами сильные ливни, усиление ветра порывами 15−20 м/с. В Минске днем ожидается гроза.

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