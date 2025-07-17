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Белорусская промышленность работает на склад

  • 17.07.2025, 10:56
Белорусская промышленность работает на склад

За последние пять лет объем складских запасов промпродукции вырос более чем вдвое.

По итогам первого полугодия 2025 года объем складских запасов промышленной продукции в денежном выражении составил 11 млрд 593 млн 417 тыс. рублей — в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2020-го (5 млрд 523 млн 752 тыс.), следует из проведенного «Позiркам» анализа данных Национального статистического комитета.

Соотношение запасов к среднемесячному объему производства увеличилось в целом по стране на 5,6 процентного пункта (с 78,1% до 83,7%).

Ранее сообщалось, что промышленное производство в январе — июне 2025 года в текущих ценах составило 102,4 млрд рублей — на 0,3% больше, чем годом ранее.

Отрицательная динамика промпроизводства была продемонстрирована в трех регионах: в Витебской области — на 2,8%, Гомельской — на 3,1%, Гродненской — на 0,5%.

Вместе с тем в Минской области выпуск увеличился на 4,2%, Брестской и Минске — на 1,6%, Могилевской — на 0,8%.

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