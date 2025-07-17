«Или на ребенка только отец должен тратиться?»4
- 17.07.2025, 11:04
Белорусы устроили спор из-за размера алиментов.
Белоруска задалась вопросом в TikTok, хватит ли алиментов в 500 рублей, чтобы обеспечить ребенка необходимым. По ее мнению, этой суммы недостаточно. Но с этим согласились далеко не все комментаторы видео, пишет «Зеркало».
«Кто-то мне написал в комментариях, что 500 рублей — очень даже приемлемая сумма алиментов на содержание ребенка или детей. Послушайте, а что вы купите за 500 рублей?» — задалась вопросом тиктокерша. — Давайте по-честному. Понятно, что если дети живут с матерью, то она тоже покупает продукты, если получает пособие детские. Лекарства, одежду".
По ее мнению, «500 рублей — это смешные деньги».
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«Смотрите, оплатите коммуналку, сходите в магазин за продуктами, ваши же дети едят каждый день, а не раз в месяц, — отметила тиктокерша. — Плюс если ребенок заболел, сходи купи лекарства. Если посещать какие-то секции и кружки, опять же заплати».
Также нужно в школу сдать деньги на какие-то нужды, добавила тиктокерша.
«По мелочам, по мелочам — вот ваши 500 рублей, — уточнила белоруска. — Кто-то еще говорит, что мама шикует за 500 рублей. Ну вы сейчас серьезно? Вы где живете?»
Мнение комментаторов видео разделились: одни согласились, что этой суммы недостаточно для алиментов, а другие утверждают, что денег хватит на воспитание детей. Вот что написали пользователи TikTok:
«Нормальная сумма. Если учесть, что дети питаются в госучреждениях, то есть в саду, в школе».
«Плюс твои 500 рублей — выйдет очень даже много! Или на ребенка только отец должен тратиться?»
«500 рублей — это только на еду — и все. И на месяц не хватит».
«Есть два родителя, и 500 рублей платит отец, еще 500 рублей добавляет мать. На 1000 рублей с легкостью можно содержать ребенка».
«Чтобы сумма была приемлема, не надо рушить союз совместный».
«Нормальный отец даже если развелись, то полностью и жену, и ребенка обеспечивает. Люди расходятся неважно почему, жене нужно быть благодарным за заботу о ребенке и за то, что она родила. Или я не прав?»
«А при чем тут коммуналка?»
«Это вполне нормальная сумма, муж не обязан содержать после развода жену. Вам много будут платить за потерю кормильца? Пенсионеры на такую сумму и живут».
«Добавь еще 500 рублей своих, и вполне хватит. Или отец должен всю свою зарплату отдавать?»