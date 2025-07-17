Раскрыты катастрофические масштабы потерь и дезертирства россиян под Покровском 17.07.2025, 11:20

Счет идет на тысячи.

На войне против Украины 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа Вооруженных сил России (ЦВО ВС РФ) несет катастрофические потери — погибших, пропавших без вести или дезертировавших — тысячи.

Такие данные в четверг, 17 июля, опубликовали в «Хочу жить» — проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными (при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки). Отмечается, что документы, раскрывающие масштабы потерь российских войск в Украине, им передали «небезразличные к судьбе России россияне».

«Согласно данным о реализации социальных гарантий членам семей погибших и пропавших без вести военнослужащих 41-й общевойсковой армии, а также информации о возбуждении уголовных дел в отношении неразысканных СОЧ (самовольное оставление части — ред.), по состоянию на 1 июня 2025 года известно о как минимум 8 625 погибших, 10 491 пропавших без вести и 7 846 дезертирах из состава 41-й армии», — прокомментировали в «Хочу жить», публикуя полученную информацию.

Отмечается, что основой 41-й общевойсковой армии РФ являются 35-я, 74-я, 55-я и 137-я мотострелковые бригады, комплектуемые в Кемеровской, Тюменской, Новосибирской, Свердловской областях, Хакасии, Алтайском крае и Тыве.

«Все подразделения гибнут или продолжают погибать в районе города Покровск. Больше всего потерь понесла 74-я бригада из Кемеровской области — 2 479 погибших и 2 732 пропавших без вести. Еще 2 789 человек находятся в розыске как СОЧ», — подчеркнули в Хочу жить, анализируя данные.

Если опираться на довоенную численность мотострелковых бригад ВС РФ (около 3500 человек), то, указали в Координационном штабе, 74-ая бригада только по вышеперечисленным категориям, без учета попавших в плен и раненых, сменила два полных состава.

«Примерно такая же ситуация в 35-й бригаде из Алтайского края — 1 975 погибших, 3 163 пропавших без вести и 2 229 сбежавших в СОЧ», — констатировали эксперты.

В «Хочу жить» также обратили внимание на статистику по СОЧ — только за один день, 31 мая, дезертировали 42 оккупанта, а за неделю — 175, что практически соответствует численности пол батальона.

«Из всех дезертиров 28% - это контрактники рот V, завербованные в тюрьмах. Это значительно выше обычного уровня, ведь доля зеков в российских подразделениях, как правило, составляет от 5% до 30%», — указали в «Хочу жить».

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