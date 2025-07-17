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Арина Соболенко отказалась от участия в турнире в Монреале

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  • 17.07.2025, 11:25
Арина Соболенко отказалась от участия в турнире в Монреале
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Первая ракетка мира объяснила причину.

Первая ракетка мира Арина Соболенко не будет участвовать в турнире WTA-1000 в канадском Монреале, передает Reuters.

«С нетерпением жду начала соревнований на харде в Северной Америке. Но, чтобы увеличить свои шансы на успех в этом сезоне, я решила, что в моих интересах пропустить Монреаль», — цитирует Соболенко Reuters со ссылкой на пресс-релиз Tennis Canada.

Спортсменка отметила, что будет «скучать по своим замечательным канадским болельщикам» и подчеркнула, что ждет встречи с ними в следующем году.

Турнир в Монреале пройдет с 26 июля по 7 августа. Спустя две недели в Нью-Йорке стартует US Open.

В прошлом году белоруска в Монреале споткнулась на стадии четвертьфинала, уступив Аманде Анисимовой из США.

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