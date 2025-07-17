Арина Соболенко отказалась от участия в турнире в Монреале

Арина Соболенко отказалась от участия в турнире в Монреале2
- 17.07.2025, 11:25
Первая ракетка мира объяснила причину.
Первая ракетка мира Арина Соболенко не будет участвовать в турнире WTA-1000 в канадском Монреале, передает Reuters.
«С нетерпением жду начала соревнований на харде в Северной Америке. Но, чтобы увеличить свои шансы на успех в этом сезоне, я решила, что в моих интересах пропустить Монреаль», — цитирует Соболенко Reuters со ссылкой на пресс-релиз Tennis Canada.
Спортсменка отметила, что будет «скучать по своим замечательным канадским болельщикам» и подчеркнула, что ждет встречи с ними в следующем году.
Турнир в Монреале пройдет с 26 июля по 7 августа. Спустя две недели в Нью-Йорке стартует US Open.
В прошлом году белоруска в Монреале споткнулась на стадии четвертьфинала, уступив Аманде Анисимовой из США.