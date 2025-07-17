Экономика перестала слушаться Лукашенко 2 Telegram-канал «Письма к дочери»

17.07.2025, 12:10

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Все происходит с точностью до наоборот.

Я обычно так не делаю, но сегодня сделаю исключение. Потому что есть тут некая, не очень глубоко скрытая ирония.

«Пусть этот авокадо стоит столько, сколько стоит. Я авокадо не ем, не люблю и не пристрастен к этому. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки».

Вот этими золотыми словами кое-кто в феврале объяснял суть государственного регулирования цен. Обозначил, так сказать, принципиальные подходы. Я авокадо не ем, и вам не советую. Поэтому пускай эти авокадо стоят столько, сколько они себе хотят. А картошка – стратегический для стабильности продукт и поэтому ценам на картошку расти не надо.

И как ты думаешь, какой товар у нас сильнее всего подешевел в июне? Не буду тебя томить интригой, потому что ты и так уже, наверное, догадалась. Сильнее всего подешевели авокадо. Цены на авокадо в июне упали на 13,2 процента.

А знаешь, что больше всего подорожало? Представь себе это не картошка. Больше всего в июне подорожала свекла. Свекла в июне подорожала на 35,9 процента. А картошка была на втором месте.

Хотя, не сказать, чтобы она сильно отстала от свеклы. Картошка подорожала на 35,4 процента. А замыкают тройку лидеров яблоки, которые подорожали на 26 процентов.

В общем, ценам на авокадо кое-кто разрешил расти куда они хотят, и цены на авокадо упали. Рынок справился. Исключительно с помощью магической силы спроса и предложения. Никакая уникальная система ценового регулирования ему не понадобилась.

А ценам на картошку кое-кто запретил расти. И сначала картошка пропала, а потом, чтобы ее найти на картошку пришлось повышать цены. И ведь не только на картошку. Уникальная система ценового регулирования, аналогов которой нет, довела до того, что инфляция на еду у нас в два раза выше, чем в Польше.

В которой, как ты понимаешь, ничего такого уникального не придумали.

И я бы, конечно, мог подумать, что это просто такое случайное совпадение. Всякие совпадения в жизни бывают. Если бы оно не совпадало с пугающей регулярностью.

Ты, может, не помнишь, но давным-давно, кое-кто взялся за деревообработку. И с тех пор от белорусских лесов у нас сплошные убытки. Хотя, можно было бы подумать, что от белорусских лесов убытков не может быть по определению. Но оказалось, что может. Просто раньше никто не пробовал взяться за белорусские леса с фантазией.

Потом были еще цементные заводы, уникальная биокорпорация и атомная станция, с которой электричество некуда девать. Горящие на работе автобусы МАЗ и продажа калийных удобрений себе в убыток.

И я уже не говорю про уникальную белорусскую нефтепереработку. Я почему не говорю про уникальную белорусскую нефтепереработку? Потому что про уникальную нефтепереработку сейчас можно говорить или хорошо, или ничего.

Потому что все, что кое-кто переводит на свое ручное управление, по какой-то удивительной, совершенно необъяснимой причине, обязательно ломается.

Некоторые вещи ломаются не сразу, но кое-кто в этом не виноват. У них просто запас прочности выше. И лучше бы кое-кому, конечно, этими руками вообще ничего не трогать.

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