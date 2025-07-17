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Конгресс США может сокрушить иранский режим без единого выстрела

  • 17.07.2025, 12:10
Конгресс США может сокрушить иранский режим без единого выстрела

Санкции и ослабление влияния в регионе.

После июньских ударов США по ядерным объектам Ирана, которые отбросили ядерную программу Тегерана на несколько лет назад, в Конгрессе обсуждают новые меры давления. Республиканцы считают, что настало время закрепить успех и добиться краха иранского режима с помощью экономических и политических инструментов — без применения силы, пишет National Review (перевод — сайт Charter97.org).

Ключевым механизмом давления может стать законодательная инициатива «Максимальное давление», вдохновленная политикой президента США Дональда Трампа. Ее цель — навсегда закрепить санкции против Ирана, закрыть лазейки и ужесточить контроль за иранскими экспортными секторами, включая энергетику, строительство и финансы. Авторы закона также предлагают признать Корпус стражей исламской революции и связанные с ним вооруженные группы террористическими организациями.

Кроме того, в рамках законопроекта предлагается создать фонд поддержки бастующих рабочих в Иране, а также обеспечить иранцам доступ к защищенным технологиям для обхода цензуры — VPN, спутниковая связь и инструменты против слежки.

Еще один приоритет — ослабление иранского влияния в Ираке. Отдельный законопроект требует признания 29 шиитских милиций, поддерживаемых Тегераном, террористами, включая «Бадр» и «Катаиб Хезболла». Принятие закона также предполагает прекращение американской помощи Ираку, если эти силы не будут выведены из состава сил безопасности страны.

Дополнительная инициатива направлена на аннулирование решений администрации Байдена о разморозке $6 млрд иранских активов в Катаре.

Авторов инициатив объединяет уверенность: Иран можно ослабить и подорвать изнутри, не прибегая к войне — если Конгресс проявит решимость и примет уже подготовленные законопроекты.

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