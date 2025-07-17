Правда о воскрешении потерянных видов животных 1 17.07.2025, 12:12

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Возможно ли это?

Идея вернуть к жизни вымерших животных — от шерстистых мамонтов до странствующих голубей и даже ужасных волков — больше не фантастика. Стартап Colossal Biosciences утверждает, что «воскресил» вымершего 10 000 лет назад ужасного волка. Однако ученые ставят под сомнение это заявление: генетически измененные серые волки получили лишь 20 небольших изменений, большинство из которых не имеет прямого отношения к исконному виду, пишет New Scientist (перевод — сайт Charter97.org).

Сегодняшние попытки «обращения вымирания вспять» варьируются от клонирования (как в случае с черноногой хорьчихой, вымершей в 1988 году) до генной инженерии, где гены исчезнувшего вида встраиваются в геном близкородственного существующего вида. Например, проект по «воскрешению» странствующего голубя использует геном полосохвостого голубя, чтобы создать гибридный вид — Patagioenas neoectopistes.

Большинство специалистов сходятся во мнении: создать точную копию вымершего вида практически невозможно. Даже при частичном восстановлении генома остаются пробелы, а технологии, позволяющие превратить этот геном в живую клетку, пока недоступны.

Вопрос также в целесообразности. Экологи подчеркивают, что возвращение «экологических аналогов» — животных, способных выполнять ту же роль в природе — может быть полезным. Но это не то же самое, что вернуть мамонта или додо. Кроме того, масштабы, ресурсы и экосистемные риски таких проектов пока неоправданны.

Скорее всего, настоящая цель компаний вроде Colossal — не столько восстановление утраченных видов, сколько разработка биотехнологий, применимых в медицине, репродуктивной сфере и генной терапии. А громкие заявления о возвращении к жизни исчезнувших животных — лишь способ привлечь внимание и инвестиции.

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