Верховная Рада назначила Свириденко премьер-министром Украины 2 17.07.2025, 12:17

Решение поддержали 262 депутата.

Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Юлию Свириденко. Соответствующее решение поддержали 262 народных депутата, сообщает РБК-Украина.

Таким образом, Свириденко стала второй женщиной в истории независимой Украины, возглавившей Кабинет министров, и первой - за последние 15 лет.

Кто такая Юлия Свириденко

39-летняя новый премьер-министр родом из Чернигова. Родилась в семье госслужащих. С отличием окончила КНТЭУ и училась на аспирантуре. Проходила менеджерские курсы в Германии и Швеции. Свободно владеет английским и китайским языками.

Начинала карьеру в частном секторе, впоследствии руководила инвестпроектами Черниговщины, работала в Черниговской ОГА, где дошла до должности и.о. председателя.

Была заместителем министра экономики, а с 2020-го - заместителем руководителя Офиса президента по экономике. В Кабмине отвечала за важные проекты: «еРобота», санкционная политика, релокация бизнеса, фонд восстановления, переговоры с МВФ и ЕС.

Является подписантом с украинской стороны нашумевшего соглашения о недрах с США.

Была среди участников делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на востоке Украины представительницей в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

Во время работы в ОП также возглавляла Совет по содействию бизнесу. Была участницей комиссии отбора главы Бюро экономической безопасности (БЭБ), членом наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», председателем правления Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

4 ноября 2021 года Свириденко была назначена на должность первого вице-премьера - министра экономики. Через год в августе возглавила Межведомственную рабочую группу по вопросам реализации государственной санкционной политики.

В 2023 году вошла в рейтинг 100 новых лидеров мира по версии журнала TIME.

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