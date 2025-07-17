«Так зачем же тогда люди бегут на дальнобой в Европу?» 11 17.07.2025, 12:22

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Белорусы не поверили в рассказы лукашистов о зарплате.

В Беларуси наблюдает дефицит водителей — их требуется больше 11 тысяч. Тем временем в Бресте таких работников через TikTok заманивают зарплатами до 6000 рублей в месяц. Но в реальность таких сумм поверили далеко не все, пишет «Зеркало».

На коммунальном унитарном предприятии «Брестский общественный транспорт» рассказали, сколько платят работникам:

«Заработная плата у водителей разнится — от 3000 до 6000 рублей. Все зависит от того, на каком транспортном средстве он работает, сколько времени работает. И от стажа, и класса. Есть или нет нарушений», — рассказал руководитель предприятия Сергей Чиж.

По словам руководителя предприятия, сейчас здесь нужно восемь водителей. Как указано на сайте Брестского общественного транспорта, требуются работники с категорией водительских прав D: зарплата на рейсах по стране — 2500 рублей, на международных маршрутах — 3000. Водителям троллейбусов категории I обещают зарплату в 2500 рублей.

Вот какие комментарии оставили под видео в TikTok:

«За 6000 рублей все дальнобойщики вернутся из Европы и будут жить дома с семьями».

«Таких зарплат нет даже в Минске».

«От 3000 до 6000 рублей — для кого эта сказка?»

«Ага, слушайте его. Мне рассказал водитель автобуса свою работу и зарплату — 2500 рублей. А работа — начиная с 6 утра по маршруту. И хорошо, если приедет домой в 12 ночи. А самое главное, что из-за нехватки водителей валит он там без выходных на разных автобусах».

«Все, бросаем все Европу, едем в Брест на автобус».

«6 тысяч рублей? Так зачем же тогда люди бегут на дальнобой в Европу. Кто-то врет про зарплату».

«Это Брест, который во Франции?»

«Я так понимаю, что он имел ввиду свою зарплату, а не водителей?»

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