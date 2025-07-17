BI: У ВСУ появился более безопасный способ уничтожать российские дроны 17.07.2025, 12:27

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Это позволит пехоте сбивать БПЛА с большего расстояния.

С распространением на поле боя оптоволоконных дронов, не поддающихся подавлению средствами РЭБ, и украинцы, и россияне ищут безопасные способы их физического уничтожения. Как пишет Business Insider, теперь и у украинцев, и у россиян появляются новые винтовочные пули, способные разбрасывать осколки для уничтожения беспилотников с большего расстояния, чем дробовики.

Так, Brave1 опубликовала видео, на котором солдат заряжает патроны калибра 5,56 мм в штурмовую винтовку CZ Bren 2 и стреляет по дрону на испытательном полигоне. При этом издание United24 Media сообщило, что пули используют «специально разработанную боевую часть, которая создает плотное и быстрое осколочное действие при выстреле».

«Эта технология позволит солдатам выстрелить пулей, которая пролетит некоторое расстояние, прежде чем рассеять дробь, поражающую fpv-дрон или квадрокоптер. Это позволит пехоте начать стрельбу по ударным дронам с более безопасного расстояния, чем попытка устранить угрозу с помощью дробовика, что сейчас является нормой в украинских подразделениях», - пишет BI.

Издание отмечает, что тактика дробовика стала особенно востребованной в условиях растущего использования обеими сторонами оптоволоконных дронов, которые невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы.

«В результате многие подразделения носят с собой дробовики 12-го калибра. В то же время новая пуля для борьбы с дронами позволит пехоте просто брать с собой дополнительные винтовочные патроны вместо отдельного оружия».

При этом похожие пули уже появлялись в российских войсках, отмечает издание.

Так, в ноябре прошлого года российская 74-я отдельная мотострелковая бригада опубликовала фотографию пули калибра 5,45 мм, которой стреляют из автомата Калашникова. Наконечник пули был снабжен термоусадочной трубкой.

Как сообщила бригада в своем Telegram-канале, внутри ствола находятся четыре дробовые пули, предназначенные для рассеивания и поражения украинских беспилотников. Также было добавлено, что при ручной зарядке патронов солдатам следует чередовать новые пули со стандартными или трассирующими.

Однако эта конструкция, похоже, самодельная и отличается от версии, показанной украинским каналом Brave1. Также неясно, была ли эта пуля широко доступна российским войскам, подытоживает BI.

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