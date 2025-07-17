Польша заявила режиму Лукашенко протест 3 17.07.2025, 12:36

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Из-за ситуации на границе.

В Варшаве «крайне серьезно» воспринимают произошедший 15 июля инцидент, когда в сторону Польши через ограждение на границе с Беларусью бросили бутылку с зажигательной смесью, заявил 17 июля в эфире «Радио 1» польский министр внутренних дел и администрации Томаш Семоняк.

«Без белорусских спецслужб этого бы не произошло, и мы будем решительно протестовать, — цитирует чиновника польское агентство Wprost. — Потому что Беларусь несет ответственность за то, что происходит с ее стороны, и эта ситуация — явная попытка провокации, попытка накалить обстановку».

«Я обсудил произошедшее с министром иностранных дел Радославом Сикорским, и мы примем соответствующие меры. Я не хочу забегать вперед. Пограничная служба на уровне уполномоченных уже заявила белорусской стороне решительный протест», — сказал он.

Министр подчеркнул, что «подобные ситуации неприемлемы». По его словам, «к счастью, здесь никто не пострадал, но недавние случаи — это эскалация».

«Возможно, они считают, что, введя пограничный контроль с Германией и Литвой, мы откажемся от Беларуси. Мы не откажемся: силы остались прежними, всё работает отлично, и нет никаких нарушений границы», — утверждает Семоняк.

При этом он подчеркнул, что граница находится в безопасности: «Усилены патрули, 11.000 офицеров и солдат постоянно находятся в состоянии боевой готовности. Сотрудники полиции в Белостоке также готовы к выезду на границу в случае необходимости».

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