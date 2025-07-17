The Economist: Путин окажется в ловушке 17.07.2025, 12:44

Как Украина и Европа могут воспользоваться новым разворотом Трампа в отношении РФ.

Новая схема относительно поставок оружия Украине основана на словах президента США Дональда Трампа, может оказаться ненадежной, однако Киев и его союзники должны воспользоваться моментом.

Об этом пишет The Economist, анализируя ряд последних заявлений американского лидера. За последние полгода Трамп неоднократно высказывался относительно Украины — от обещания закончить войну за 24 часа до угроз прекратить поставки оружия. На днях Трамп продемонстрировал новый энтузиазм относительно поддержки Украины, и этот впечатляющий разворот сочетает в себе двусмысленность, театральность и цинизм, отмечается в публикации.

Тем не менее, он открывает Украине и ее союзникам путь к стабилизации слабеющей позиции, и они должны им воспользоваться, констатирует The Economist.

Издание напоминает, что ранее Трамп называл российского диктатора Владимира Путина «гением», одновременно обвиняя в войне Украину и унижая ее президента Владимира Зеленского перед мировыми СМИ. Теперь же его позиция, озвученная после встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, иная.

Анализируя, смену риторики, в The Economist указали на непостоянство Трампа, который сначала, казалось, одобрил удары Киева вглубь РФ, а затем призвал Зеленского не бить по Москве и заявил, что не склонен передавать Украине дальнобойные ракеты. Не выглядят убедительными и его угрозы ввести «жесткие» вторичные пошлины.

Тем не менее один элемент новой позиции Соединенных Штатов имеет ценность — поставки оружия, говорится в материале. В отличие от Байдена, который передавал американское оружие Украине, Трамп хочет, чтобы европейские правительства его покупали, а затем уже передавали Киеву. Логика грязная, подчеркивает The Economist, добавляя, что сам Трамп считает это «хорошим бизнесом».

Впрочем, оплатив оружие, европейцы могли бы восполнить пробелы в военной сфере, а расходы покрыть за счет замороженных российских государственных активов, размышляет автор публикации. Так, Германия уже заявила, что купит ракетные батареи Patriot, которые могут обеспечить противовоздушную оборону Украины.

Однако, поскольку новая договоренность основывается на словах Трампа, она не является надежной. Даже если Соединенные Штаты готовы продавать оружие, а Европа его покупать, некоторых видов вооружения может не хватить, предположили в The Economist. Однако это позволит выиграть время, чтобы Европа нарастила производство необходимых вооружений, а Украина разработала новые способы предотвращения ударов РФ по гражданскому населению.

«Если Украина сможет найти способ защитить свои города с воздуха, Путин окажется в ловушке изнурительной войны на истощение», — пишет The Economist.

Желание Трампа быстро добиться мирного соглашения оказалась лишь фантазией. И, хотя его слово мало что значат, Украина и Европа должны этим воспользоваться, чтобы создать механизм, который не потребует ежедневных решений президента США для своего функционирования, резюмируется в публикации.

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