Белорусов готовят к атакам дронов 17.07.2025, 12:49

Коллаж: Charter97.org

Власти признают, что БПЛА регулярно залетают в Беларусь.

Ельская районка «Народны голас» опубликовала советы местного военкома Дмитрия Русецкого, что нужно делать при обнаружении беспилотника.

«Беспилотные летательные аппараты разбиваются в случае успешно совершенной атаки или при работе средств ПВО (противовоздушной обороны). Даже после приземления устройства могут быть опасны», — объясняет районка.

В случае, если человек увидит дрон, он должен позвонить в милицию, назвав свое имя и место находки дрона; «описать «характер поведения» летательного аппарата»; уточнить, есть ли рядом видеонаблюдение; не фотографировать и не звонить поблизости.

Власти признают, что дроны регулярно залетают в Беларусь.

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