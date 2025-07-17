Белорусов готовят к атакам дронов
- 17.07.2025, 12:49
Власти признают, что БПЛА регулярно залетают в Беларусь.
Ельская районка «Народны голас» опубликовала советы местного военкома Дмитрия Русецкого, что нужно делать при обнаружении беспилотника.
«Беспилотные летательные аппараты разбиваются в случае успешно совершенной атаки или при работе средств ПВО (противовоздушной обороны). Даже после приземления устройства могут быть опасны», — объясняет районка.
В случае, если человек увидит дрон, он должен позвонить в милицию, назвав свое имя и место находки дрона; «описать «характер поведения» летательного аппарата»; уточнить, есть ли рядом видеонаблюдение; не фотографировать и не звонить поблизости.
Власти признают, что дроны регулярно залетают в Беларусь.