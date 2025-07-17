Ученые посоветовали пить кофе для хорошего настроения 4 17.07.2025, 13:06

Команда провела двухнедельный эксперимент с участием лабораторных мышей.

По мнению многих современных ученых, кофеин поднимает настроение, воздействуя на химические процессы в мозге. Авторы нового исследования захотели понять, как это вещество влияет на связь между кишечником и мозгом, пишет «Нож».

Команда провела двухнедельный эксперимент с участием лабораторных мышей. Первой группе грызунов повезло больше всех: их совсем не подвергали стрессу. Животных из второй группы ежедневно лишали еды, помещали в холод, наклоняли их клетку. Мыши из третьей группы проходили через те же испытания, но получали ежедневные инъекции кофеина.

Далее ученые проанализировали биологические маркеры, связанные с осью «кишечник — мозг», из образцов кала грызунов. Кроме этого, они воссоздали три поведенческих теста, выявляющих уровень тревожности и депрессии у мышей.

Результаты показали, что у мышей, пребывавших в состоянии хронического стресса и не употреблявших кофеин, развивались признаки депрессивного поведения. Они теряли вес, отказывались от угощений, вели себя отстраненно.

Однако мыши, переживавшие стресс, но получавшие инъекции кофеина, вели себя так же, как грызуны из контрольной группы.

Более того, у грызунов из разных групп различалась микробиота кишечника. У депрессивных мышей изменилась численность нескольких родов полезных бактерий. Микробиота кишечника мышей, получавших кофеин, не пострадала.

А примерно месяц назад нейробиологи из США обнаружили в мозге мышей механизм, препятствующий развитию алкоголизма.

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