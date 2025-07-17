Reuters: Украинская армия дронов остановила Россию 1 17.07.2025, 13:08

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ВСУ получили козырь.

Современная война в Украине кардинально изменилась: фронт стал ареной масштабного применения беспилотников, пишет агентсво Reuters (перевод — сайт Charter97.org).

«Дроны, дроны, дроны. Только дроны», — говорит украинский командир взвода, вернувшийся с передовой.

По обе стороны линии фронта, растянувшейся на 1000 километров, дроны круглосуточно патрулируют «зону смерти» — полосу шириной около 20 км. Украина использует разведывательные, ударные, камикадзе и даже перехватывающие дроны, чтобы остановить российское наступление, которое замедлилось из-за постоянной угрозы воздушного наблюдения и ударов.

Теперь любое крупное транспортное средство — легкая цель. Россия изменила тактику: атаки проводятся малыми группами по 5–6 человек, часто на мотоциклах или квадроциклах, с целью спровоцировать ответный огонь и навести на цель дроны.

По данным украинской стороны, в 2024 году 69% ударов по российской пехоте и 75% по технике нанесено именно дронами. Артиллерия использовалась гораздо реже. Украина также развивает собственное производство БПЛА, планируя создать 30 000 дальнобойных дронов, способных атаковать цели в глубине России.

Несмотря на снижение объемов помощи от США, Украина продолжает наращивать военное производство. Около 40% оружия, включая дроны, уже произведено внутри страны. Европа также увеличивает поддержку: с начала года она превысила США по объему военной помощи — 72 млрд евро против 65 млрд.

Тем не менее украинские силы по-прежнему зависят от американских систем ПВО Patriot и спутниковой разведки. Киев запросил 25 таких комплексов, но пока получил только семь. Именно передовые технологии и беспилотники сейчас являются главным козырем Украины в противостоянии с Россией.

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