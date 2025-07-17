«Раза три в магазине смотрел, не горю ли я» 2 17.07.2025, 13:15

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Белорусы возмущаются, что пакеты в магазинах неприятно пахнут.

Минчанку Карину возмутила вонь от биопакетов, которые покупатели приобретают в магазинах, чтобы сложить туда вещи или продукты. Неприятный аромат напомнил девушке запах гари. Об этом она рассказала в TikTok и тут же подняла волну обсуждений. Оказывается, многие пользователи столкнулись со зловонной проблемой.

О том, почему это происходит, «Зеркалу» объяснил бывший сотрудник НАН Беларуси, ученый-химик и блогер Сергей Бесараб.

«Ехала в маршрутке и осматривалась, откуда воняет какими-то котами, а дома поняла, что это мой пакет»

В июньский день по дороге из магазина «Гиппо» Карина не сдержалась и записала видео с жалобой на запах биопакета, который приобрела, чтобы сложить туда покупки. Со столь неприятным ароматом она столкнулась не первый раз.

— Кто-нибудь заметил, что в больших сетевых магазинах стали вонять пакеты? Причем жестко. Пару недель назад брала продукты в «Грине», сначала подумала: «Что у них горит?» Сказала об этом на кассе. В итоге они ответили: «Нет, у нас ничего не горит», — описывает случай из жизни девушка. — Я шла домой, запах меня преследовал. Только потом догадалась, воняет пакет. И вот та же история с магазином «Гиппо». Тоже жестко вонючие.

Девушка предположила, что в биопакете есть «какие-то удобрения», что помогают ему хорошо разлагаться.

— Но это просто ужаснейший запах, — не сдержала эмоций она.

За три недели ролик Карины посмотрели более 110 тысяч раз. Под ним свыше 550 комментариев. В них участники беседы рассказывали, что в других торговых сетях им тоже попадались неприятно пахнущие пакеты. Вот некоторые из наблюдений пользователей:

«А мне воняет не гарью, а кошачьим туалетом»;

«Только мне они пахнут кофе»;

«Я тоже на кассе говорила, что у них [что-то] горит»;

«Такая же история из «Белмаркета». Ехала в маршрутке и осматривалась, откуда воняет какими-то котами, а дома поняла, что это мой пакет»;

«Думал, пахнет палеными волосами. Раза три в магазине смотрел, не горю ли я»;

«Да! И в «Белмаркете» тоже такие уже! Мне воняет протухшей кошачьей едой».

«Это термическое разложение органики»

В комментариях некоторые пользователи предположили, что причина неприятного запаха в том, что биопакеты делают из вторсырья. Ученый в области коллоидной химии Сергей Бесараб объясняет: биоразлагаемые мешки могут состоять из одного из двух ключевых компонентов. В первом случае это полилактид. Во втором — крахмал.

— Полилактид — это, условно, молочная кислота, которая получается путем брожения углеводов, например сахара. Вот как самогон, — говорит химик. — Селективность данного процесса минимальна. Что это значит? Допустим, в случае самогоноварения помимо этилового спирта образуется куча добавок, в том числе токсичных, и их надо отделять дистилляцией или ректификацией. Это же и здесь. Молочная кислота из-за низкой селективности бактерий содержит разные примеси и много побочных летучих органических соединений. Некоторые из них, те же пропионовая и масляная кислоты, имеют неприятный запах. Масляная, например, похожа на кислый запах рвоты. В итоге если пакет полилактидный, то неприятный аромат от него может исходить в том числе и из-за этих органических кислот.

По словам ученого, острота запаха зависит от того, насколько хорошо очистили полилактид перед тем, как пустить на мешки.

— Если воняет сильно, значит, сделано на скорую руку, — рассуждает собеседник. — Можно сказать, прямо из чана пошло в работу, без дополнительной очистки. И такой ход действий легко объяснить, потому что удешевление процесса — главная цель.

В комментариях Карина написала, что в составе, который значится на ее биопакете, сказано: «их делают из крахмала и кукурузы». По словам Сергея Бесараба, речь идет о крахмале, содержащемся в этих продуктах.

— Крахмал не пахнет. Но его очень сложно сформовать в пакет. Чтобы это сделать, к нему добавляют так называемые пластификаторы, то есть связующие. Связующие — это органика. Например, глицерин, возможно, сорбит или производные лимонной кислоты. В общем, что-то дешевое органическое, — объясняет ученый. — Эту смесь потом формуют в гранулы и экструдируют.

Что это значит? Экструдер — это своего рода формующее сопло, которое нагревают примерно до 220°С. Затем через него пропускают вещество. В нашем случае крахмал и связующие. При термической обработке начинается термодеструкция — процесс разрушения или разложения чего-либо под воздействием высокой температуры. В первую очередь это затрагивает пластификаторы.

— Термодеструкция — это распад крупных органических компонентов на мелкие и, как правило, более пахучие, — отмечает специалист. — Возьмем комбинацию глицерин — крахмал. Если на производстве нет четкого контроля температуры экструдера (а такое может быть), то при превышении определенной критической нормы (более 220°С. — Прим. ред.) образуются побочные вещества, как при обычном возгорании. В первую очередь это ацетальдегид (к слову, у человека, который пьет спиртное, именно он вызывает похмелье). На воздухе у него как раз такой химический или горело-химический запах. Во вторую — акролеин. Он явно знаком многим на их кухнях. Едкий и вонючий дым пережаренного сала — это как раз таки его амбре.

Ученый предполагает, что в биопакетах, о которых говорят пользователи TikTok, неприятный душок дает комбинация, которую издают ацетальдегид и акролеин.

— Возможно, на производстве пакеты хотят сделать побыстрее, нагревают экструдеры сильнее, и появляется запах горелого жира, — рассуждает собеседник. — Все остальное — непрореагировавшие лактиды или, допустим, органические кислоты, — скорее всего, будут давать неприятный химический аромат (кислый рвотный или прогорклый), но не горелый. Горелый — это термическое разложение органики.

При этом, отмечает собеседник, с точки зрения токсичности никакой угрозы организму человека пахнущие биопакеты не несут. А вот для природы они более безопасны.

— Они быстро метаболизируются (перерабатываются. — Прим. ред.) почвенными бактериями и грибами, — говорит Сергей Бесараб. — Да и вообще, любые бактерии и грибы (даже те, что как аэробиом содержатся в атмосфере) могут активно включать биопластики в свой метаболизм и расщеплять их до воды, углекислого газа и биомассы.

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