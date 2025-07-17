Крупнейший авиаперевозчик Польши готовится к возвращению в Украину
- 17.07.2025, 13:29
На первом этапе планируют вернуть регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов.
Крупнейший польский авиаперевозчик LOT объявил о готовности возобновить рейсы в Украину.
Авиакомпании понадобиться лишь шесть недель после наступления устойчивого мира.
Издание avianews пишет, что LOT на первом этапе планирует вернуть регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Позднее сеть маршрутов расширят на украинские аэропорты, инфраструктура которых в пригодном состоянии.
Кроме этого, авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши.
Отмечается, что авиаперевозчик намерен задействовать четыре самолета Boeing 737 MAX 8, рассчитанных на перевозку 186 пассажиров. Общий ежегодный пассажиропоток между Украиной и Польшей может достичь 800 тысяч человек.