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Крупнейший авиаперевозчик Польши готовится к возвращению в Украину

  • 17.07.2025, 13:29
Крупнейший авиаперевозчик Польши готовится к возвращению в Украину
Фото: Charter97.org

На первом этапе планируют вернуть регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов.

Крупнейший польский авиаперевозчик LOT объявил о готовности возобновить рейсы в Украину.

Авиакомпании понадобиться лишь шесть недель после наступления устойчивого мира.

Издание avianews пишет, что LOT на первом этапе планирует вернуть регулярные рейсы из Варшавы в Киев и Львов. Позднее сеть маршрутов расширят на украинские аэропорты, инфраструктура которых в пригодном состоянии.

Кроме этого, авиакомпания рассматривает возможность запуска рейсов в Украину из регионов Польши.

Отмечается, что авиаперевозчик намерен задействовать четыре самолета Boeing 737 MAX 8, рассчитанных на перевозку 186 пассажиров. Общий ежегодный пассажиропоток между Украиной и Польшей может достичь 800 тысяч человек.

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