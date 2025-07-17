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Лукашенко подставил своих холуев

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  • 17.07.2025, 13:42
  • 2,704
Лукашенко подставил своих холуев

Независимыми быть не получилось.

Провластная Федерация профсоюзов Беларуси отчаянно пытается выглядеть на международной арене независимой организацией. Но Александр Лукашенко обнуляет все эти усилия буквально парой фраз.

17 июля правитель Беларуси в очередной раз «заслушал доклад председателя ФПБ Юрия Сенько». Сама эта формулировка, взятая из официальных источников, раскрывает характер взаимоотношений: подчиненный отчитывается перед начальником, пишет «Салiдарнасць».

Но Лукашенко этим не ограничился. Он заявил, что ФПБ сейчас является «самой мощной партийной организацией».

Излишне напоминать, на кого молится руководство этой «партии», учитывая, что Сенько был руководителем инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Лукашенко. Последний не преминул поблагодарить за то, что ФПБ активно участвовала в предвыборной кампании и оказала «большую помощь всем тем, кто занимался выборами, в том числе и мне».

Кстати, о председателе Федерации. Многие помнят, что раньше он работал в силовых структурах – возглавлял Государственный таможенный комитет. А тем, кто забыл, напомнил Лукашенко. Попутно он так охарактеризовал человека, возглавляющего структуру, пытающуюся выдавать себя за профсоюзную: «Генералов бывших не бывает».

В итоге, если у кого-то оставались сомнения, то правитель Беларуси сделал всё, чтобы их развеять. ФПБ является не независимой профсоюзной организацией, а «приводным ремнем власти».

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