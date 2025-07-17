HBO строит школу для юных актеров нового «Гарри Поттера» 17.07.2025, 13:52

Проект обещает стать одной из самых масштабных телевизионных адаптаций десятилетия.

Киностудия Warner Bros. Studios Leavesden, где будет проходить съемка сериала HBO «Гарри Поттер», построит временную школу для юных актеров проекта. Об этом сообщает BBC (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным, студия получила разрешение от местных органов самоуправления на использование портативных зданий в качестве учебных классов на срок до 10 лет — именно столько может длиться производство сериала. Школа будет работать в будние дни с 5:30 утра до 20:30 вечера, чтобы дети могли совмещать съемки с обучением, включая ночные и выездные занятия.

Учебное заведение рассчитано на 150 учащихся в обычные дни и до 600 — во время съемок массовых сцен. Хотя в документах не указано название сериала, отмечено, что речь идет о «значительном телепроекте», который будет базироваться на студии ближайшие 8–10 лет.

Съемки нового «Гарри Поттера» официально стартовали 15 июля. В кастинге приняли участие около 32 000 детей. В число исполнителей главных ролей вошли Доминик Маклафлин (Гарри Поттер), Аластер Стоут (Рон Уизли), Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер), Локс Пратт (Драко Малфой), Алессия Леони (Парвати Патил), Лео Ирли (Шеймус Финниган), Рори Уилмот (Невилл Долгопупс) и Амос Китсон (Дадли Дурсль).

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