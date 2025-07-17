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В НАТО отдан приказ как можно скорее передать Patriot Украине

  • 17.07.2025, 13:59
В НАТО отдан приказ как можно скорее передать Patriot Украине

Передача осуществляется в тесном сотрудничестве с Германией.

НАТО готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

Об этом сообщает ntv.

Подготовка, по его словам, осуществляется в тесном сотрудничестве с Германией.

«Приказ – действовать как можно скорее», – заявил на конференции в Висбадене чиновник НАТО Гринкевич.

Представитель Министерства обороны Германии еще накануне заявлял, что ему «ничего не известно» о том, отправлены ли уже в Украину компоненты систем противовоздушной обороны Patriot.

«Я не могу подтвердить, что сейчас что-то готовится», – говорил он.

Он сказал, что на встрече государств, которые поддерживают Украину, в понедельник будут искать решение, чтобы осуществить поставку как можно быстрее.

Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.

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