В НАТО отдан приказ как можно скорее передать Patriot Украине
- 17.07.2025, 13:59
Передача осуществляется в тесном сотрудничестве с Германией.
НАТО готовит быстрое развертывание дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot в Украине, заявил командующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич.
Об этом сообщает ntv.
Подготовка, по его словам, осуществляется в тесном сотрудничестве с Германией.
«Приказ – действовать как можно скорее», – заявил на конференции в Висбадене чиновник НАТО Гринкевич.
Представитель Министерства обороны Германии еще накануне заявлял, что ему «ничего не известно» о том, отправлены ли уже в Украину компоненты систем противовоздушной обороны Patriot.
«Я не могу подтвердить, что сейчас что-то готовится», – говорил он.
Он сказал, что на встрече государств, которые поддерживают Украину, в понедельник будут искать решение, чтобы осуществить поставку как можно быстрее.
Напомним, 14 июля президент США Дональд Трамп объявил о соглашении между США и НАТО, по которому поставки американского оружия Украине будут оплачиваться европейскими союзниками.