МАЗы идут в Россию за бесценок 17.07.2025, 14:02

Последний контракт был заключен со скидкой в 40%.

Во время визита петербургского губернатора Александра Беглова в Минск было объявлено о заключении крупного контракта на поставку в Санкт-Петербург электробусов МАЗа, которые регулярно горят в российских городах.

«Деловой Петербург» узнал подробности.

Поставщиком выступит компания «Автотехком», зарегистрированная в Петербурге осенью 2021 года. Предприятие на 100% принадлежит владелице московской косметологической клиники Елене Карповой. Руководит компанией Александр Швейкус, который ранее возглавлял целый ряд транспортных госпредприятий: «Севэлектроавтотранс» (оккупированный Севастополь), «Крымтроллейбус» и Северо-Западную пригородную пассажирскую компанию.

Закупка 60единиц техники была объявлена в конце апреля. Максимальная стоимость подряда была установлена на уровне почти 3 млрд российских рублей.

На участие было подано пять заявок, победитель предложил максимальное снижение стоимости — до 1,8 млрд российских рублей. Однако с компанией был заключен договор практически на изначальную сумму, но с увеличением объема поставки. Ранее городские власти уже неоднократно закупали подвижной состав по такой схеме.

По новым условиям «Автотехком» должен поставить 99 машин не ранее 2025-го года выпуска. Речь идет о модели МАЗ 303Е23, пассажировместимость одного электробуса составит 70 человек, количество сидений — 27 без учета откидных. Модель была разработана специально под требования Петербурга специалистами МАЗа и российского производителя автокомпонентов «Итэлма». Как подчеркивали минувшей весной в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле, машина собрана на 100% из отечественных и белорусских комплектующих и является первым полностью локализованным электробусом.Силовая установка собрана петербургской компанией «Системы автономной энергии», входящей в ГК «Итэлма». Батарея рассчитана на ночную зарядку, что позволяет машине передвигаться без дневных простоев.

Определение поставщика дважды пытался оспорить вологодский производитель «Транс–Альфа», отстраненный от участия. Первый раз компания пожаловалась на недопуск к тендеру. Заявка компании была отклонена из–за несоответствия представленной независимой гарантии требованиям закона. Комиссия ФАС после рассмотрения жалобы предписала отменить протокол подведения итогов.

Вторая жалоба была в адрес «Автотехкома». «Транс–Альфа» сочла, что заявка победителя не соответствовала характеристикам в техзадании. Причем такое же мнение высказали двое из четырех членов комиссии, проводившей закупку. Решение по этой жалобе пока не опубликовано, однако, судя по тому, что контракт уже подписан, она, вероятно, будет отклонена.

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