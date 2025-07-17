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У Лукашенко обострилась еще одна проблема

  • 17.07.2025, 14:15
У Лукашенко обострилась еще одна проблема

Важный для диктатора показатель ушел в минус.

В Беларуси проседают темпы строительства нового жилья с господдержкой, следует из данных Белстата. Что же касается возведения недвижимости конкретно для льготников, то этот показатель по-прежнему находится в минусе, пишет «Зеркало».

За первое полугодие организации всех форм собственности в целом по стране возвели 1 млн 848,5 тыс. м² общей площади жилья.

При этом с господдержкой за январь — июнь в целом по стране возвели для очередников 352 тыс. м² жилья. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.

В марте прошлого года Роман Головченко, который на тот момент был премьер-министром, заявил, что в Беларуси назрела необходимость изменить подходы к обеспечению белорусов жильем. Он отмечал, что в строительстве жилья, особенно с господдержкой, возникают «определенные сложности».

На проблему со строительством жилья с господдержкой в июне прошлого года обратил внимание Александр Лукашенко.

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