CEPA: Россия — ненадежный союзник
- 17.07.2025, 14:18
Тревожный звоночек для белорусского диктатора.
После разрушительных ударов США и Израиля по объектам в Иране в июне Тегеран оказался фактически один на один с кризисом. Несмотря на тесное сотрудничество с Москвой, Кремль не оказал союзнику ни политической, ни военной помощи, подчеркнув, что январское стратегическое соглашение с Ираном не предполагает вооруженной поддержки, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Это поставило под сомнение не только искренность альянса, но и вызвало подозрения в предательстве. По данным расследования The Insider, основанного на утечках из ФСБ, между Россией и Ираном идет активная шпионская война, несмотря на формальный союз в контексте войны в Украине.
Согласно документам, Иран пытается заполучить российские технологии в сфере турбореактивных двигателей, энергетики, авиации и беспилотников, а также занимается вербовкой среди российских делегаций. Российская сторона, в свою очередь, обеспокоена распространением шиитской пропаганды и укреплением влияния Тегерана среди мусульманских общин региона.
ФСБ считает важным не только защиту технологий от утечек, но и проникновение в спецслужбы Ирана, включая разведывательную работу по его ядерной программе. По данным источников The Insider, еще при президенте Дмитрии Медведеве в России обсуждали Иран скорее как угрозу, чем как союзника, и сохраняли убеждение, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.
На этом фоне в Тегеране могут подозревать, что Москва с одобрением отнеслась к ударам по иранской ядерной инфраструктуре.