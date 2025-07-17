CEPA: Россия — ненадежный союзник 17.07.2025, 14:18

Тревожный звоночек для белорусского диктатора.

После разрушительных ударов США и Израиля по объектам в Иране в июне Тегеран оказался фактически один на один с кризисом. Несмотря на тесное сотрудничество с Москвой, Кремль не оказал союзнику ни политической, ни военной помощи, подчеркнув, что январское стратегическое соглашение с Ираном не предполагает вооруженной поддержки, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Это поставило под сомнение не только искренность альянса, но и вызвало подозрения в предательстве. По данным расследования The Insider, основанного на утечках из ФСБ, между Россией и Ираном идет активная шпионская война, несмотря на формальный союз в контексте войны в Украине.

Согласно документам, Иран пытается заполучить российские технологии в сфере турбореактивных двигателей, энергетики, авиации и беспилотников, а также занимается вербовкой среди российских делегаций. Российская сторона, в свою очередь, обеспокоена распространением шиитской пропаганды и укреплением влияния Тегерана среди мусульманских общин региона.

ФСБ считает важным не только защиту технологий от утечек, но и проникновение в спецслужбы Ирана, включая разведывательную работу по его ядерной программе. По данным источников The Insider, еще при президенте Дмитрии Медведеве в России обсуждали Иран скорее как угрозу, чем как союзника, и сохраняли убеждение, что Ирану нельзя позволить получить ядерное оружие.

На этом фоне в Тегеране могут подозревать, что Москва с одобрением отнеслась к ударам по иранской ядерной инфраструктуре.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com