Безнаказанности Путина приходит конец 1 Гордон Браун, Project Syndicate

17.07.2025, 14:42

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У главы Кремля есть повод для беспокойства.

В последние дни произошли одни из самых жестоких нападений на гражданское население Украины с начала войны в феврале 2022 года. По словам главы Миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине (HRMMU), Даниэль Белл, рост количества ракетных ударов и атак беспилотниками по всей стране привел к еще большему количеству смертей и разрушений среди гражданских далеко от линии фронта.

Почему Путину стоит беспокоиться?

Фактически, согласно новым данным HRMMU, которая отслеживала потери среди людей в течение всех основных бомбардировок России, ежемесячный уровень жертв среди гражданского населения Украины в июне был самым высоким за более чем три года. Среди гражданского населения погибло 232 человека, еще 1343 украинцы получили ранения в течение одного месяца.

Какими бы ужасными ни были условия жизни для гражданского населения, всплеск российского насилия также может стать поворотным моментом в пользу Украины. Президент США Дональд Трамп уже сигнализировал об изменении своей позиции, которая, как надеются украинцы и их союзники по всему Западу, будет сохранена.

Решение Трампа поставлять летальные ракеты (оплаченные Европой), которые позволят Украине продолжать борьбу против российской агрессии, отражает его постепенную потерю доверия к готовности президента России Владимира Путина договариваться о мирном соглашении. Так же сопутствующая угроза Трампа ввести новые санкции является ответом на невыполнение Путиным своих обещаний.

У Путина есть еще один повод для беспокойства. 15 июля украинский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за создание, вместе с Советом Европы, специального трибунала для суда над Россией за преступление агрессии против Украины. Это решение Украины ратифицирует соглашение, подписанное в Страсбурге 25 июня во время первого визита Президента Украины Владимира Зеленского в Совет Европы.

Теперь был послан недвусмысленный сигнал о том, что для Путина и его сторонников, которые приняли решение начать агрессивную войну против Украины, не будет безопасного убежища. Будущий трибунал позволит расследовать деятельность всех высших руководителей российского государства.

Хотя главы государств, руководители правительств и министры иностранных дел пользуются личным иммунитетом от судебного преследования, это не будет препятствием для сбора доказательств против них и готовности выдвинуть официальный обвинительный акт сразу после того, как они покинут пост.

Это соглашение заключено после того, как Совет Европы приостановил права России на представительство в феврале 2022 года, после 26 лет членства России, а затем через месяц исключил Россию в соответствии со статьей 8 своего устава.

Почему нужен специальный трибунал?

Этот трибунал стал кульминацией трехлетнего давления с требованием привлечь Кремль к ответственности за его действия в Украине. Международный уголовный суд уже выдал ордера на арест Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной России по правам детей, за ее роль в незаконной депортации тысяч украинских детей в Россию. В прошлом году судьи МУС выдали ордера на арест бывшего министра обороны Сергея Шойгу и начальника генерального штаба вооруженных сил России Валерия Герасимова за атаки на энергетическую инфраструктуру Украины.

Но трибунал был необходимым, ведь, несмотря на юрисдикцию по военным преступлениям, преступлений против человечности (которые теперь охватывают разрушение школ, больниц и инфраструктуры, а также умышленные нападения на гражданское население) и геноцида, совершенного на территории Украины, МУС не может преследовать политических и военных лидеров России за преступление агрессии.

Это объясняется тем, что Россия не является участницей Римского статута, которым был основан МУС, а также тем, что право вето страны в ООН препятствует Совету безопасности передать этот вопрос в Суд.

Остается только специальный трибунал для расследования основного преступления Путина: планирования, подготовки и осуществления вторжения, оккупации и попытки аннексии Украины, начинающиеся с вторжения в Крым в 2014 году.

Преследование режима за преступление агрессии против Украины полностью соответствует миссии Совета Европы, основанной после Второй мировой войны, когда большая часть континента лежала в руинах. Ее цель – поддержка верховенства права и прав человека. Это также послало бы важный сигнал о том, что система, основанная на правилах, все еще является лучшим способом создания более стабильного и мирного мира.

Этот сигнал нужен сейчас как никогда, поскольку Путин наращивает российскую военную машину и усиливает давление в Украине не только на фронт, но и на гражданское население. Сообщается, что Кремль импортировал рабочих из азиатских и африканских стран для усиления рабочей силы на заводах по производству дронов, а Китай обвиняют в поставках жизненно важных компонентов в больших количествах.

Так что, то, что произошло на этой неделе, имеет большое значение. Вскоре начнет поступать новое американское вооружение, и Путину и его преступной группе было донесено сообщение: уголовные обвинения будут выдвинуты, а спрятаться будет негде. Проще говоря, за пределами России останется мало мест, где Путин может быть уверен, что не столкнется с унижением от потенциального ареста. Его безнаказанности приходит конец.

Гордон Браун, Project Syndicate

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