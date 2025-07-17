iPhone 17 Pro/Pro Max получат функцию, ради которой многие захотят обновить свои телефоны 1 17.07.2025, 14:45

1,730

Это нововведение сделает экран более устойчивым к царапинам и яркому свету.

Еще до презентации iPhone 16 ходили слухи, что старшие модели iPhone 2025 года, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, получат дисплей с эксклюзивным антибликовым покрытием. Надежный источник, поговоривший с MacRumors, подтвердил эту информацию.

Сообщается, что Apple уже добилась от поставщиков старта массового производства улучшенного антибликового покрытия для новых флагманских iPhone. Но в iPhone 17 и iPhone 17 Air оно не будет использоваться.

Актуальные модели iPhone оснащены устойчивым к отпечаткам пальцев олеофобным покрытием и Ceramic Shield, но Apple не сосредоточилась на антибликовом покрытии для дисплеев айфонов. Для Mac и iPad Pro компания предлагает нанотекстурированное покрытие.

Подобный апгрейд позволит экранам iPhone лучше противостоять царапинам, а при ярком освещении снижать отражение до 75% и улучшать контрастность, как в случае с топовыми Samsung Galaxy. И это подтверждают живые фото-сравнения iPhone 16 Pro и Galaxy S25 Ultra.

Презентация новых iPhone пройдет 9 или 10 сентября, пишет Bloomberg. По слухам, 17 Pro-модели также получат переработанный Dynamic Island, 48-Мп телефотокамеру и 12 ГБ оперативной памяти. А модели Pro Max приписывают рекордный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Базовая модель будет выделяться 6,3-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и улучшенной 24 Мп селфи-камерой. А iPhone 17 Air похвастается рекордно тонким корпусом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com