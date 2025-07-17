закрыть
17 июля 2025, четверг, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

iPhone 17 Pro/Pro Max получат функцию, ради которой многие захотят обновить свои телефоны

1
  • 17.07.2025, 14:45
  • 1,730
iPhone 17 Pro/Pro Max получат функцию, ради которой многие захотят обновить свои телефоны

Это нововведение сделает экран более устойчивым к царапинам и яркому свету.

Еще до презентации iPhone 16 ходили слухи, что старшие модели iPhone 2025 года, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, получат дисплей с эксклюзивным антибликовым покрытием. Надежный источник, поговоривший с MacRumors, подтвердил эту информацию.

Сообщается, что Apple уже добилась от поставщиков старта массового производства улучшенного антибликового покрытия для новых флагманских iPhone. Но в iPhone 17 и iPhone 17 Air оно не будет использоваться.

Актуальные модели iPhone оснащены устойчивым к отпечаткам пальцев олеофобным покрытием и Ceramic Shield, но Apple не сосредоточилась на антибликовом покрытии для дисплеев айфонов. Для Mac и iPad Pro компания предлагает нанотекстурированное покрытие.

Подобный апгрейд позволит экранам iPhone лучше противостоять царапинам, а при ярком освещении снижать отражение до 75% и улучшать контрастность, как в случае с топовыми Samsung Galaxy. И это подтверждают живые фото-сравнения iPhone 16 Pro и Galaxy S25 Ultra.

Презентация новых iPhone пройдет 9 или 10 сентября, пишет Bloomberg. По слухам, 17 Pro-модели также получат переработанный Dynamic Island, 48-Мп телефотокамеру и 12 ГБ оперативной памяти. А модели Pro Max приписывают рекордный аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Базовая модель будет выделяться 6,3-дюймовым экраном с частотой 120 Гц и улучшенной 24 Мп селфи-камерой. А iPhone 17 Air похвастается рекордно тонким корпусом.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук