закрыть
17 июля 2025, четверг, 16:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Соловьева выпороли в администрации Путина

1
  • Александр Невзоров
  • 17.07.2025, 15:07
  • 7,098
Соловьева выпороли в администрации Путина
Александр Невзоров

Но это же не причина «сдавать» военные тайны.

Ух, как распыхтелся главный попердолий русского ТВ!

Очень опрометчиво.

Соловьев обязан был бы понимать, что он не только 97 кг говорящей ветчины, но и индикатор кремлевской паники, важный биоприбор, показывающий уровень истерики под рубиновыми звездами.

Возможно, его сегодня выпороли в администрации Путина, изрубцевав зад.

Но и это не причина «сдавать» военные тайны.

Понятно, что своими силами, за 50 дней РФ может оккупировать две канавы-три помойки и продвинуться еще на пару метров в глубину Украины.

Короче. В сложных ситуациях Владимиру Рудольфовичу следует выходить в эфир в парандже и только под фонограмму, записав голосом Зверева или Собчак что-нибудь игривое и миленькое.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте
Потоп, еще потоп и Трамп на горизонте Владимир Халип
Желтые бирки
Желтые бирки Игорь Карней
Как может начаться падение Путина
Как может начаться падение Путина Александр Мотыль
Америка возвращается в игру
Америка возвращается в игру Петр Олещук