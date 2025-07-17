Соловьева выпороли в администрации Путина 1 Александр Невзоров

17.07.2025, 15:07

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Александр Невзоров

Но это же не причина «сдавать» военные тайны.

Ух, как распыхтелся главный попердолий русского ТВ!

Очень опрометчиво.

Соловьев обязан был бы понимать, что он не только 97 кг говорящей ветчины, но и индикатор кремлевской паники, важный биоприбор, показывающий уровень истерики под рубиновыми звездами.

Возможно, его сегодня выпороли в администрации Путина, изрубцевав зад.

Но и это не причина «сдавать» военные тайны.

Понятно, что своими силами, за 50 дней РФ может оккупировать две канавы-три помойки и продвинуться еще на пару метров в глубину Украины.

Короче. В сложных ситуациях Владимиру Рудольфовичу следует выходить в эфир в парандже и только под фонограмму, записав голосом Зверева или Собчак что-нибудь игривое и миленькое.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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