«Мне не хотят сдавать квартиру, потому что я молодая девчонка» 10 17.07.2025, 14:59

2,366

Белорусы обсуждают, почему сейчас в Минске так сложно найти жилье в аренду.

В 2025 году белорусы все чаще жалуются на трудности с арендой жилья в Минске. Пользователи соцсетей сообщают о завышенных ценах, предвзятом отношении арендодателей и абсурдных, по их мнению, условиях съема. CityDog.io рассказывает, с чем некоторым приходится сталкиваться во время поиска квартир.

Что случилось?

Снять квартиру в Минске становится все труднее, и дело не только в цене. В соцсетях белорусы массово делятся историями, как поиски жилья превращаются в настоящий квест.

Например, в TikTok Leereiin рассказала, что, несмотря на опыт съема квартир с друзьями и бывшими, в этом году столкнулась с неожиданными сложностями. По ее словам, дело даже не в цене – все уже привыкли к условиям «первый месяц + последний + залог». Проблема в другом:

«Мне не хотят сдавать квартиру, потому что я молодая девчонка. Сразу можно клеймо поставить, мол, буду устраивать там оргии, водить пацанов и чпокаться. Доходило до абсурда: одному из арендодателей я предоставила справку о доходах за последние полгода, звонили мои родители, чтобы помочь мне в этом всем. Но мне сказали: извините, вот сейчас мы передумали, потому что до этого у нас жили такие же девчонки вашего возраста – и они не платили», – возмущается девушка в видео.

Если помните, недавно CityDog.io рассказывал, как минчанка объясняет, откуда берутся высокие цены на аренду. По ее словам, дело вовсе не в жадности владельцев, а в арифметике: квартира должна хотя бы частично окупиться. И это, как показывает ее пример, дело небыстрое.

Она купила трехкомнатную квартиру за 60 000 долларов, но жить в ней сразу было невозможно – пришлось полностью менять полы, стены, потолки, всю сантехнику, окна, целиком сделать балкон и купить всю бытовую технику. Она делала ремонт «под себя» и вложила, как утверждает, еще не меньше 30 000.

Теперь она думает сдавать квартиру в аренду. Но при средней ставке в 450$ в месяц, чтобы «окупились вложенные деньги», уйдет около 18 лет. И это при условии, что квартиранты не «убьют» жилье. А такое, как она утверждает, случается часто. По ее словам, техника после арендаторов нередко оказывается в таком состоянии, что проще купить новую.

В Threads белорусы также обсуждают ситуацию на рынке аренды жилья в Минске. Там ull.yannaa пишет, что снять квартиру стало не просто трудно, а почти невозможно: «Рынок недвижимости в Минске просто сходит с ума. Снять квартиру уже что-то за пределами реальности. Но как же много неадекватных арендодателей».

По словам девушки, помимо высокой конкуренции, арендаторы все чаще сталкиваются с хамством. Некоторые хозяева, как она уверяет, открыто требуют доплату за просмотр квартиры. При этом она отмечает, что состояние некоторых жилищ оставляет желать лучшего.

Что думают арендодатели?

В комментариях под видео в TikTok и Threads высказывают свои мнения как беларусы, которые ищут жилье в аренду, так и те, кто его сдают. И видение проблемы у них, как правило, разное.

«У каждого своя правда. Квартиранты разные бывают. Мне за год убили новый ремонт в квартире, засрали унитаз так, что я неделю его отмыть не могла, порвали тюль, ребенок порисовал обои и диван, поломали матрас ортопедический, бл**ь, как? Как можно было сломать матрас? Что нужно было делать на нем? И самое обидное, что я это обнаружила уже потом. Не ходила, не проверяла, жила семья с ребенком (7 лет), приличные вроде люди. Мы в другом городе живем. Проматерилась я, отмывая оставленный ими срач», – поделилась опытом владелица квартиры sheizicha.

«Кто хозяин квартиры, тот диктует правила. Почему все норовят указывать людям, что делать с их квартирами?» – написала Светлана.

«Мы, наоборот, сдаем квартиру девочкам, которые не замужем. Ну, пусть приводит, пришел и ушел, а семейные готовят и готовят, кухня убитая получается, а с молодыми все чистенько и аккуратненько», – поделилась мнением user1357976279253.

«Тут палка о двух концах. В начале месяца съехал квартирант. Заезжал после ремонта не ахти какого, но обои, ламинат и кухня были свежие. Вот вторую неделю отмываю от кальки и жира», – поделился Сергей.

«Покупайте свое жилье и делайте все правильно», – советует Инна.

Что думают арендаторы?

«Вчера женщина рассказывала, что хотят снять квартиру (бабушка, мама и сын), и ей предъявили претензию, что как она без мужа жить будет. А также: где работаете? а сколько получаете? а почему приехали в Минск? Я была в шоке от ее рассказа.

С ума посходили эти арендодатели. Ну какая вам разница: муж, жена, количество детей и профессия? Заключайте договор и сидите спокойно, а то хотят все без договора, чтобы жили, сэкономить же надо, а потом плачут, что ущерб/не заплатили за месяц. Мы всегда настаиваем на заключении договора, потому что это защита обеих сторон. Было такое, что снимала комнату без договора, и в 4 утра со мной решили попрощаться», – написала Лидия.

«Сколько вы готовы заплатить за пакет фотографий квартиры?» – иронизирует spryght.

«А мне сегодня сказали: «Вы молодая и уже ребенок, хах». Думаю это очень важно было подметить», – поделилась Ульяна.

«Хаваете, вот арендодатели и наглеют», – считает Анна.

«Ну хоть за год не предлагают заплатить, как год назад», – написал kotymba.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com