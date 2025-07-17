«Понадобится сумма до 1386 рублей» 2 17.07.2025, 15:15

Сколько стоит собрать в Беларуси ребенка в школу?

На то, чтобы собрать ребенка в школу в этом году, понадобится сумма от 336 рублей до 1386 рублей. Какие скидки и когда будут в универмагах, какой там ассортимент и что с качеством вещей, рассказали на пресс-конференции о работе школьных базаров представители предприятия «Столичная торговля и услуги» и МАРТ, пишет Onlíner.

— К новому сезону обновление ассортиментных коллекций составляет порядка 65%, подготовлено больше 250 новых моделей одежды. Одежды делового стиля представлено до 300 наименований, обуви — до 120 моделей, ранцев и рюкзаков — до 50 моделей, — отметила Екатерина Макуценя из МАРТ.

Отмечается, что новые коллекции магазины выбирают еще зимой — например, с этого сезона стало больше юбок в складку и блуз с рюшами.

— В последние 2 года сохраняет свою актуальность капсульный подход — это формирование гардероба из небольшого количества вещей, которые хорошо между собой сочетаются, при этом позволяют создавать многочисленные образы на каждый день, что и экономически выгодно, и удобно. Наши производители отслеживают тренды — это и зауженные брюки, и брюки палаццо. По информации производителей, для девочек увеличено производство брючных костюмов, которые также пользуются спросом.

Большинство продукции на школьных базарах — белорусского производства.

— По швейным товарам удельный вес поставки отечественных производителей составляет 92,5%. При этом за прошлый год удельный вес реализованной продукции был 91%. И импорт у нас представлен долей 8%. В принципе потребитель выбирает отечественный товар, импорт не увеличивается в реализации. Картина с обувью не такая интересная: импорта представлено 58%, потребитель купил импортных изделий 50%. По трикотажным товарам — доля импортных изделий 32%, доля реализации такая же. По галантерейным товарам доля импорта и реализации около 60%, — рассказала Анастасия Макарская, представитель предприятия «Столичная торговля и услуги».

Большая часть импорта — это Россия, частично — Китай.

Екатерина Макуценя отмечает, что вся представленная на школьных базарах продукция соответствует требованиям по качеству и безопасности, на нее получены сертификаты. Основными материалами у белорусских производителей являются вискоза, шерсть, хлопок, а полиэстр добавляют для большей износостойкости.

Где найти одежду по требованиям школы?

На вопрос о том, будут ли в продаже разные по расцветкам варианты одежды для школ, отвечают, что да — особенно в локальных универмагах: они взаимодействуют со школами поблизости и группируют одежду по цветам.

Где и когда скидки?

У ЦУМа есть акция «день школьника»: каждую среду предлагают скидки 15% на школьный ассортимент, также дополнительно будет распродажа со снижением цены до 30%.

В универмаге «Беларусь» есть скидки до 25% по вторникам, четвергам и субботам.

Аналогичная акция в торговом доме «На Немиге»: по средам, пятницам и субботам.

Универмаги также обещают покупателям с 1 по 31 августа бесплатную услугу подгонки швейных изделий по фигуре детей.

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