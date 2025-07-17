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Стало известно, кто войдет в новое правительство Украины

  • 17.07.2025, 15:22
  • 1,340
Стало известно, кто войдет в новое правительство Украины

Юлия Свириденко внесла список в Раду.

В парламент Украины поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко о назначении нового состава Кабинета министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно обнародованному документу, Свириденко вносит представление о назначении:

Федорова Михаила Альбертовича на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины;

Кулебы Алексея Владимировича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины;

Качки Тараса Андреевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

Бедного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;

Галущенко Германа Валерьевича на должность министра юстиции Украины;

Гринчук Светланы Васильевны на должность министра энергетики Украины;

Калмыковой Натальи Фернандивны на должность министра по делам ветеранов Украины;

Клименко Игоря Владимировича на должность министра внутренних дел Украины;

Лисового Оксена Васильевича на должность министра образования и науки Украины;

Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;

Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;

Соболева Алексея Дмитриевича на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;

Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.

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