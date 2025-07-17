Стало известно, кто войдет в новое правительство Украины
- 17.07.2025, 15:22
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Юлия Свириденко внесла список в Раду.
В парламент Украины поступило представление премьер-министра Юлии Свириденко о назначении нового состава Кабинета министров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Согласно обнародованному документу, Свириденко вносит представление о назначении:
Федорова Михаила Альбертовича на должность первого вице-премьер-министра Украины - министра цифровой трансформации Украины;
Кулебы Алексея Владимировича на должность вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины;
Качки Тараса Андреевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
Бедного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
Галущенко Германа Валерьевича на должность министра юстиции Украины;
Гринчук Светланы Васильевны на должность министра энергетики Украины;
Калмыковой Натальи Фернандивны на должность министра по делам ветеранов Украины;
Клименко Игоря Владимировича на должность министра внутренних дел Украины;
Лисового Оксена Васильевича на должность министра образования и науки Украины;
Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
Соболева Алексея Дмитриевича на должность министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины;
Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины.